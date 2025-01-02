بعد كارثة تحطم الطائرة.. منع الرئيس التنفيذي لشركة “جيجو” من مغادرة كوريا

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 11:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت شرطة كوريا الجنوبية منع الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الكورية الجنوبية “جيجو إير” من مغادرة البلاد، على خلفية حادثة تحطم طائرة تابعة لها الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن مقتل 179 شخصا.

وبحسب “وكالات، أوضحت الشرطة في مقاطعة جيولا الجنوبية التي تضم مدينة موان حيث وقع الحادث، أن “المحقّقين فرضوا حظرا على السفر على شخصين، أحدهما الرئيس التنفيذي لشركة +جيجو إير+ كيم إي-باي”.