نصائح مبتكرة لتنظيف الملابس الجينز مع الحفاظ على لونه

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 11:52 مساءً - تنظيف الملابس الجينز قد يكون تحديًا، خاصة إذا كنت ترغب في الحفاظ على لونه وشكلها الأصلي. الجينز يعتبر من أكثر الأقمشة التي تتطلب عناية خاصة للحفاظ على مظهره وجودته. إليك بعض النصائح المبتكرة لتنظيف الجينز مع الحفاظ على لونه:

غسل الجينز باليد بدلًا من الآلة

الغسل باليد يساعد في تقليل التآكل الذي يحدث بسبب الاحتكاك في الغسالة، ويمنع انكماش الألياف.

استخدم ماء بارد (من 30-40 درجة مئوية) وأضف القليل من مسحوق الغسيل المناسب للألوان. افرك الجينز برفق باستخدام يديك لتجنب التلف.

استخدام الخل الأبيض للحفاظ على اللون

الخل يعمل على تثبيت اللون في القماش ويمنع تلاشيه.

قبل غسل الجينز لأول مرة، أضف نصف كوب من الخل الأبيض إلى دورة الغسيل. يمكن أيضًا إضافته إلى الماء عند غسل الجينز يدويًا.

الغسل بالمقلوب

غسل الجينز بالمقلوب يقلل من تعرض الجزء الأمامي للملابس للاحتكاك، مما يساعد على الحفاظ على اللون الأصلي ويمنع التآكل في الأماكن الظاهرة.

قبل وضع الجينز في الغسالة، تأكد من قلبه على الجانب الداخلي (المقلوب).

استخدام الماء البارد فقط

الماء البارد يحافظ على الألوان ولا يسبب انكماش الألياف. غسل الجينز بالماء الساخن قد يسرع من فقدان لونه.

اغسل الجينز باستخدام دورة باردة في الغسالة أو يدويًا باستخدام ماء بارد.

تجنب استخدام مجفف الملابس

المجفف يعرض الملابس للحرارة المرتفعة التي قد تؤدي إلى تلاشي اللون وتلف الألياف.

بدلاً من المجفف، يفضل نشر الجينز ليجف بشكل طبيعي في مكان بارد ومظلم لتجنب تعرضه لأشعة الشمس المباشرة التي قد تؤدي إلى بهتان اللون.

استخدام الصابون المخصص للألوان

الصابون المخصص للألوان يحتوي على مكونات تساعد في الحفاظ على الألوان دون أن تؤثر عليها سلبًا.

اختار مسحوق غسيل أو سائل مخصص للألوان أو الجينز لأنه يحتوي على مكونات تساعد في الحفاظ على ثبات اللون.

استخدام الملح للحفاظ على اللون

الملح يمكن أن يعمل على تثبيت اللون في الأقمشة ويمنع تلاشيه.

عند غسل الجينز لأول مرة، أضف نصف كوب من الملح إلى الماء. هذا سيساعد في الحفاظ على لون الجينز لوقت أطول.

التنظيف بالبخار بدلاً من الغسل المتكرر

تجنب غسل الجينز بشكل متكرر يساعد في الحفاظ على لونه وحجمه. بدلاً من الغسل، يمكن استخدام البخار لإزالة الروائح والعيوب البسيطة.

استخدم مكواة بخار أو جهاز بخار الملابس لتنظيف الجينز بشكل فعال ودون التأثير على لونه.

التعامل مع البقع فورًا

إذا تركت البقع على الجينز لفترة طويلة، قد يصبح من الصعب إزالتها، مما يؤدي إلى تغير لونها.

في حال وجود بقع، استخدم مزيل للبقع مخصص للألوان أو استخدم صابونًا طبيعيًا لإزالة البقع فورًا قبل غسل الجينز.

تجنب مواد التبييض

مواد التبييض أو المبيضات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على اللون وتؤدي إلى تلاشيه بسرعة.

تجنب استخدام أي مبيض أو مواد تبييض على الجينز، واستخدم منتجات تنظيف لطيفة أو مخصصة للحفاظ على الألوان.

اختيار المكان المناسب للتجفيف

الشمس قد تتسبب في تلاشي الألوان، لذا يفضل تجفيف الجينز في الظل أو في مكان بارد.

اجعل الجينز يجف في مكان بعيد عن أشعة الشمس المباشرة. يمكنك أيضًا تعليقه داخل المنزل في مكان جيد التهوية.

استخدام مكونات طبيعية لتنظيف الجينز

المكونات الطبيعية مثل صودا الخبز أو زيت شجرة الشاي يمكن أن تساعد في تنظيف الجينز بطريقة لطيفة دون التأثير على اللون.

يمكن خلط قليل من صودا الخبز مع الماء واستخدامها كمنظف لطيف. أو إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى الغسالة لمقاومة الروائح والبكتيريا.

باتباع هذه النصائح المبتكرة، يمكنك الحفاظ على لون الجينز وجودته لأطول فترة ممكنة، وتجنب التلاشي أو التأثيرات السلبية الناتجة عن الغسيل المتكرر أو الاستخدام الخاطئ للمواد.