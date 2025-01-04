انت الأن تتابع خبر ايفرا يطالب باعادة شارة القيادة الى ماغواير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالب ​باتريس إيفرا​، ظهير ​مانشستر يونايتد​ السابق، بإعادة شارة قيادة الفريق إلى ​هاري ماغواير​، مدافع الفريق، وسط الضغوط المتزايدة على القائد الحالي ​برونو فرنانديز​.

وتولى فرنانديز شارة القيادة في العام 2023 بعد سحبها من ماغواير، لكن مهاراته القيادية تعرضت لانتقادات. إيفرا علق على منشور تمديد عقد ماغواير قائلاً: "أعطوه شارة القيادة مرة أخرى، فقد أظهر صلابة تامة". من جهته، وصف ​غرايمي سونيس​ فرنانديز بأنه عبء على الفريق، في حين أشار ​روبن أموريم​ إلى أن الفريق يفتقد القيادة ويحتاج الى ماغواير.