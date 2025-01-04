انت الأن تتابع خبر ايفرا يطالب باعادة شارة القيادة الى ماغواير والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - طالب باتريس إيفرا، ظهير مانشستر يونايتد السابق، بإعادة شارة قيادة الفريق إلى هاري ماغواير، مدافع الفريق، وسط الضغوط المتزايدة على القائد الحالي برونو فرنانديز.
وتولى فرنانديز شارة القيادة في العام 2023 بعد سحبها من ماغواير، لكن مهاراته القيادية تعرضت لانتقادات. إيفرا علق على منشور تمديد عقد ماغواير قائلاً: "أعطوه شارة القيادة مرة أخرى، فقد أظهر صلابة تامة". من جهته، وصف غرايمي سونيس فرنانديز بأنه عبء على الفريق، في حين أشار روبن أموريم إلى أن الفريق يفتقد القيادة ويحتاج الى ماغواير.