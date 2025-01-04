العالم اليوم - توفت بعمر 116.. الموز ومشروب ياباني طعام أكبر معمرة بالعالم

انتم الان تتابعون خبر توفت بعمر 116.. الموز ومشروب ياباني طعام أكبر معمرة بالعالم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 يناير 2025 03:25 مساءً - توفيت يوم السبت، توميكو إيتوكا وهي أكبر معمرة في العالم، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية عن عمر ناهز 116 عاما.

وقال مسؤول سياسات المسنين بمدينة شيا اليابانية، إن إيتوكا توفيت في 29 ديسمبر، في دار رعاية، في أشيا، بمقاطعة هيوجو، بوسط اليابان.

ويذكر أن إيتوكا، التي كانت تحب الموز ومشروب كالبيس الياباني بنكهة الزبادي، ولدت في 23 مايو 1908.

وأصبحت أكبر شخص معمر، في العام الماضي، بعد وفاة ماريا برانياس عن عمر ناهز 117 عاما، حسب مجموعة أبحاث الشيخوخة.

وتزوجت أيتوكا عندما كانت في العشرين من عمرها وأنجبت ابنتين وولدين، حسب موسوعة غينيس.

ويتزايد عدد المعمرين فى اليابان بإطراد، وحتى سبتمبر من العام الماضي، سجلت البلاد رقما قياسيا، بلغ أكثر من 95 ألفا و100 شخص، تبلغ أعمارهم 100 عام أو أكثر.