رئيسة المجلس القومي للمرأة تستقبل وفد من القاضيات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 يناير 2025 03:32 مساءً - استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، بمقر المجلس، وفد من القاضيات لتقديم التهنئة لها لتوليها منصب رئيسة المجلس القومي للمرأة، وللتعرف على جهود المجلس في ملف تمكين المرأة.

كما تقدم وفد القاضيات بالتهنئة الى كل من المستشارة مروة بركات والمستشارة ماريان قلدس لتوليهما منصب عضوتا المجلس.

وفى كلمتها رحبت المستشارة أمل عمار بالقاضيات، وأكدت على أن المرأة القاضية تعيش عصرها الذهبي فى ظل وجود قيادة سياسية واعية مؤمنة بأهمية تمكين وحماية المرأة ووصولها الى المواقع القيادية ، حيث شهد هذا العصر القرار التاريخى لرئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية حين وجه سيادته وزير العدل السابق المستشار عمر مروان بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بالاستعانة بالمرأة في هاتين الجهتين تفعيلا للاستحقاق الدستوري في هذا الشأن. ذلك القرار الذي جاء بعد نضال لأكثر من ٧٠عام و تحقق في العهد الذهبي و الذي سوف يتوج بتعين اول دفعات بدأ من اول السلم القضائي هذا العام لتستمر النجاحات.

كما ثمنت المستشارة أمل عمار جهود الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في التعاون مع وزارة العدل خلال فترة رئاستها للمجلس لقومى للمرأة منذ عام 2016 .

هذا وقد ضم وفد القاضيات كل من القاضية سوزان عبد الرحمن رئيس الاستئناف بمحكمة إستئناف القاهرة، والقاضية نانسي حبيب رئيس الاستئناف بمحكمة إستئناف القاهرة، والقاضية حسناء شعبان رئيس الاستئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والقاضية حنان شعراوي رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة ، والقاضية رشا منصور رئيس محكمة حلوان الابتدائية ،

والقاضية داليا النمكي محام عام أول نيابة الأسرة العليا

القاضية إيمان الامام رئيس الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضية رشا محفوظ رئيس المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزاره العدل ، والقاضية هيام حفيظ رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف بني سويف ، والقاضية داليا عبد الملك المفتش القضائي الأول بوزارة العدل ، و القاضية مها عليوي رئيس الاستئناف بمحكمة إستئناف القاهرة ، والقاضية سارة عدلي رئيس الاستئناف بمحكمة إستئناف القاهرة ، والقاضية رانيا الطيب رئيس الاستئناف بمحكمة إستئناف القاهرة ، والقاضية سالي الصعيدي رئيس الجنايات بمحكمة جنايات القاهرة ، والقاضية سحر نعمه الله رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة ، والقاضية مشيرة عواض رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف طنطا ، والقاضية أسماء عبد الجليل محام عام أول بنيابة الأموال العامة، والقاضية إيمان القمري محام عام بمكتب النائب العام، والقاضية إيمان مهنا رئيس الاستئناف بمحكمة إستئناف طنطا ، والقاضية رحاب الشيمي مستشار بمحكمة القاهرة الاقتصادية ، والقاضية إيريني زياده محام عام بمكتب الحماية القضائية للطفل بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة ، و القاضية منار عبد الباسط رئيس نيابة بالنيابة العامة ، والقاضية أماني موسي رئيس نيابة بالنيابة العامة ، والقاضية دعاء الحداد بمحكمة الاسكندرية الابتدائية ، والقاضية انچي حسين رئيس نيابة بالنيابة العامة ،والقاضية آيات خلف رئيس محكمة بمكتب فني محكمة النقض ،والقاضية هند مهران رئيس محكمة بمحكمة أسيوط الاقتصادية ، والقاضية أسماء البيومي رئيس محكمة بمحكمة القاهرة الاقتصادية .