لتقوية المناعة .. 7 مكسرات تناولها في الشتاء

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 08:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد تعزيز الجهاز المناعي في فصل الشتاء أمرًا مهمًا للحفاظ على صحة الجسم ومكافحة العدوى، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إضافة بعض المكسرات إلى النظام الغذائي اليومي. فهي تحتوي على مكونات غذائية غنية تعزز من قوة الجهاز المناعي.

يُعتبر اللوز من المكسرات المفيدة بشكل كبير في تعزيز الجهاز المناعي، حيث يحتوي على:

– معدن الزنك: الذي يساهم في إصلاح الأنسجة ويساعد الجسم في مقاومة العدوى.

– فيتامين هـ: الذي يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ويساعد في تقليل الالتهابات في الجسم.

يُعتبر الجوز البرازيلي من المكسرات التي تعزز من قدرة الجسم على مقاومة العدوى، وذلك بفضل محتواه العالي من **السيلينيوم**، الذي يعمل على تعزيز الاستجابة المناعية ويساهم في محاربة الالتهابات.

يُنصح بتناول الفول السوداني في فصل الشتاء لما له من فوائد متعددة، حيث يساعد في تقوية جهاز المناعة وتجديد خلايا الجسم. كما يحتوي على العديد من العناصر المغذية التي تعزز من الصحة العامة.

تحتوي بذور عباد الشمس على نسبة عالية من فيتامين هـ الذي يمتاز بخصائصه المضادة للالتهابات. توفر أونصة واحدة من اللب السوري حوالي ثلثي الكمية الموصى بها يوميًا من هذا الفيتامين، مما يعزز صحة الجهاز المناعي.

يُعد اللب الأبيض، أو بذور اليقطين، من المكسرات الفعّالة في تعزيز قدرة الجسم على مكافحة البكتيريا والفيروسات في الشتاء. فهو يحتوي على أحماض أوميغا 3 و الأحماض الأمينية، التي تساعد في تقوية الجهاز المناعي.

تعتبر بذور الشيا من المصادر الغنية بـ أحماض أوميغا 3 و الأحماض الأمينية، وهي من الأطعمة الفعّالة في تقوية المناعة وحماية الجسم من الأمراض في فصل الشتاء.

تساعد بذور الكتان في تقليل خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا خلال الشتاء، وذلك بفضل احتوائها على الأحماض الأمينية و أحماض أوميغا 3، مما يعزز من كفاءة الجهاز المناعي ويزيد من مقاومة الجسم للعدوى.

إضافة هذه المكسرات إلى النظام الغذائي خلال فصل الشتاء يمكن أن يكون خطوة فعالة للحفاظ على جهاز مناعي قوي، مما يساعد في تقليل فرص الإصابة بالأمراض الشتوية الشائعة.