بانكي تُحطّم الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لأطول ماراثون طهي وتُعد 15 ألف وجبة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - متابعة بتول ضوا

في إنجاز تاريخي يُضاف إلى سجلّات موسوعة غينيس للأرقام القياسية، نجحت الشيف الإيفوارية زينب بانكي في تحطيم الرقم القياسي العالمي لأطول ماراثون طهي فردي، مُثبتةً قدرتها الاستثنائية على التحمل وشغفها بفن الطهي. لم يكن هذا التحدي مجرد منافسة، بل تحوّل إلى مبادرة إنسانية نبيلة، حيث تم توزيع آلاف الوجبات على المحتاجين.

تفاصيل الحدث:

أُقيم هذا الحدث المذهل في مدينة كوماسي، جنوب أبيدجان، واستمر لمدة 131 ساعة و30 دقيقة متواصلة، مُحطّمةً بذلك الرقم السابق الذي سجله الشيف الأيرلندي آلان فيشر بـ 119 ساعة و57 دقيقة. تحدّت زينب الظروف الصعبة وقواعد المسابقة الصارمة، حيث كانت تحصل على 5 دقائق فقط للراحة لكل ساعة عمل، بالإضافة إلى ساعتين للنوم يوميًا. هذا الإنجاز يُبرز خبرة زينب التي تمتد لـ 17 عامًا في عالم الطهي وقدرتها الهائلة على التحمل.

إنجازات زينب بانكي:

تحطيم الرقم القياسي: تجاوزت زينب الرقم القياسي السابق في ماراثون الطهي الفردي، مُسجّلةً 131 ساعة و30 دقيقة من الطهي المتواصل.

إعداد 15 ألف وجبة: خلال الماراثون، أعدّت زينب ما يُقارب 15 ألف وجبة تُمثّل 293 طبقًا تقليديًا من مناطق مُختلفة في كوت ديفوار، مُعرّفةً العالم بثراء المطبخ الإيفواري.

مبادرة إنسانية: لم يقتصر هدف زينب على تحطيم رقم قياسي، بل تجاوزه إلى عمل خيري نبيل، حيث تم توزيع جميع الوجبات التي أعدّتها على المحتاجين والمشردين، مُحوّلةً الحدث إلى مبادرة تضامنية قيّمة.