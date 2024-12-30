نصائح صحية لاحتفالات رأس السنة ..كيف تتجنب الإفراط في الطعام؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متاعبة: نازك عيسى

خلال فترة الاحتفالات بعيد الميلاد ورأس السنة، يواجه الكثير من الأشخاص صعوبة في التحكم في كميات الطعام، حيث يميلون إلى الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون، والحلويات المتنوعة، والأطباق الجانبية الدسمة، والمشروبات. هذا الإفراط يمكن أن يؤثر سلبًا على جهاز المناعة ويزيد من الوزن.

توصي الخبيرة في مجال التغذية، الدكتورة مارغريتا كوروليفا، بإجراء بعض التعديلات على الأطعمة التي تقدم في احتفالات رأس السنة، مثل استبدال السلطات التقليدية التي تحتوي على المايونيز بسلطات خفيفة تحتوي على لحم الديك الرومي والأفوكادو.

وأوضحت الدكتورة كوروليفا أن تناول السلطات المحضرة بالمايونيز والأطباق الدهنية قد يؤدي إلى مشاكل صحية جدية، مثل الشعور بعدم الراحة وثقل المعدة، لذلك يجب تجنب الإفراط في تناول هذه الأطعمة.

وأضافت قائلة: “من المهم أن نفكر بإيجابية ونستمتع بالأجواء الاحتفالية، لأن ذلك يساعد على تخفيف التوتر ويعزز مناعتنا بشكل غير مباشر.”

من جانبها، أكدت ميرا راو، أخصائية علاج السمنة، أنه لتجنب الإفراط في تناول الطعام أثناء احتفالات رأس السنة والعيد، يجب عدم البدء بتناول الطعام عند الشعور الشديد بالجوع. ولتحقيق ذلك، ينصح بعدم تفويت وجبات الطعام اليومية، بل من الأفضل تناول العشاء في وقته المعتاد. بعد ذلك، يجب أن تحتوي طاولة الاحتفال على مقبلات خفيفة مثل السلطات الطازجة والفواكه وبعض الحلويات الصغيرة.

كما شددت ميرا راو على أهمية شرب الماء بكثرة، حيث يساعد في تقليل كميات الطعام التي نتناولها. وقالت: “ضعوا الماء على المائدة، بما في ذلك المياه العادية والمعدنية، مع إضافة شرائح الليمون أو الفواكه. شرب الماء قبل الوجبة وأثناء تناولها سيساعدكم على تناول كميات أقل من الطعام.”

وأوصت الخبيرة أيضًا بتناول وجبات اللحوم الخفيفة، أي بدون استخدام كميات كبيرة من السمنة أو الزبدة في التحضير، مع الحرص على أن تترافق مع الخضار المطبوخة بدون إضافة المايونيز أو الزيوت.

باتباع هذه النصائح، يمكن الاستمتاع بعطلات رأس السنة بطريقة صحية ومتوازنة، مع الحفاظ على نظام غذائي يساهم في تعزيز المناعة وتجنب زيادة الوزن.