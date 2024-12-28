الدوري الإيطالي .. بارما وجنوى يحصدان نقاط الفوز

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - تغلب بارما على نظيره مونزا، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

ثنائية بارما حملت توقيع كلاً من هيرناني جونيور (د56) من علامة الجزاء، ولوتارو فالنتي (د90+8)، فيما سجل بيدرو بيريرا (د85) هدف مونزا الوحيد.

بهذه النتيجة، رفع بارما رصيده إلى 18 نقطة في المركز 14، فيما تجمد رصيد مونزا عند 10 نقاط في المركز الأخير.

ولحساب ذات الجولة، تغلب جنوى على نظيره إمبولي، بنتيجة 2-1.

هدفي جنوى حملا توقيع كلاً من ميلان باديلي (د46)، وكاليب أوكوبان (د68)، فيما سجل سيباستيانو إسبوزيتو (د74) هدف إمبولي الوحيد.

بهذا الفوز، رفع جنوى رصيده إلى 19 نقطة في المركز 13، فيما تجمد رصيد إمبولي عند 19 نقطة في المركز 12.