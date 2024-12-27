رينارد: المنتخب السعودي في طريقه للعودة إلى وضعه الطبيعي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 12:57 مساءً - تحدث هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، عن مواجهة المنتخب العراقي، غداً السبت، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال المدرب الفرنسي: “سنخوض مباراة مهمة وقوية ومثيرة للجماهير، وكأنها مباراة في دور الثمانية”.

وعن عدم الاستقرار في التشكيلة، أوضح: “التدوير مهم في هذه البطولة، الفريق بعيد عن مستواه، ولكننا نتطور”.

وشدد: “الروح المعنوية عالية، وسنكون في الموعد غداً، أعلم وأتفهم أن الجماهير غير راضية عنا، لكن المنتخب السعودي في طريقه للعودة إلى وضعه الطبيعي”.

ونوه: “لقد بدأت التحدي قبل شهرين وعدت للأخضر، لأن الأجواء حول الفريق رائعة، واتحاد الكرة يقدم كل الدعم، والجماهير رائعة، ولذلك عدت إلى المنظومة”.

وتابع: “علينا الاستمرار في العمل، فالساحرة المستديرة ليست دائماً تمنحنا فترات رائعة. شخصياً أفكر فقط في كرة القدم، ولا أتابع ما يدور في الإعلام، لأنني معزول عنه، فأنا واقعي وأعمل يومياً وأحلل المباريات”.

ولفت: “توقعنا قبل البطولة، أن تكون مباراة العراق مهمة، وأنا متفائل، والجميع في كرة القدم قد يتعرض لسوء نتائج، ولكن يجب أن نعمل ونفكر في الغد”.

وأتم: “ليس من السهل تمثيل شعار المنتخب، ولكننا سنحاول منح فرصة اللعب الدولي لبعض اللاعبين في البطولة”.