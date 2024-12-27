نشكركم على متابعتكم خبر مساحة هاتفك ممتلئة؟ إليك الحل: طرق فعّالة لتوفير مساحة تخزين على هواتف أندرويد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 12:57 مساءً - متابعة بتول ضوا

يُعاني العديد من مستخدمي هواتف أندرويد من مشكلة امتلاء مساحة التخزين، ما يُؤثر على أداء الهاتف وقدرته على تخزين المزيد من الصور والتطبيقات والملفات. لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق الفعّالة التي يُمكن اتباعها لتوفير مساحة تخزين على هواتف أندرويد. في هذا المقال، سنستعرض أهم هذه الطرق بالتفصيل.

تقوم التطبيقات بتخزين بيانات مؤقتة تُعرف بـ “ذاكرة التخزين المؤقتة” لتسريع أدائها. مع مرور الوقت، قد تتراكم هذه البيانات وتستهلك مساحة كبيرة. لمسح ذاكرة التخزين المؤقتة:

اذهب إلى “إعدادات” الهاتف.

ابحث عن “التطبيقات” أو “مدير التطبيقات”.

اختر التطبيق الذي تُريد مسح ذاكرة التخزين المؤقتة له.

اضغط على “التخزين” ثم “مسح ذاكرة التخزين المؤقتة”.

ملاحظة: مسح ذاكرة التخزين المؤقتة لا يحذف بيانات التطبيق الأساسية، بل يحذف فقط الملفات المؤقتة.

بالإضافة إلى ذاكرة التخزين المؤقتة، قد تُخزن التطبيقات بيانات أخرى غير ضرورية. لحذف هذه البيانات:

اتبع نفس الخطوات السابقة للوصول إلى معلومات التطبيق.

اضغط على “التخزين” ثم “مسح البيانات”.

ملاحظة: مسح بيانات التطبيق سيؤدي إلى حذف جميع بيانات التطبيق، بما في ذلك تسجيلات الدخول والإعدادات. استخدم هذه الطريقة بحذر.

تُقدم بعض الشركات نسخًا خفيفة من تطبيقاتها، مثل Facebook Lite و Messenger Lite و Google Go. تستهلك هذه النسخ مساحة أقل من التخزين وتعمل بشكل أسرع على الهواتف ذات الإمكانيات المحدودة.

إذا كنت تستخدم “صور جوجل” لنسخ صورك احتياطيًا، يُمكنك حذف النسخ الموجودة على هاتفك بعد التأكد من رفعها إلى السحابة. للقيام بذلك:

افتح تطبيق “صور جوجل”.

اضغط على صورة ملفك الشخصي في أعلى اليمين.

اختر “إخلاء مساحة تخزين/Free up space”.

إذا كان هاتفك يدعم بطاقة SD، يُمكنك نقل بعض التطبيقات إليها لتوفير مساحة على الذاكرة الداخلية. للقيام بذلك:

اذهب إلى “إعدادات” الهاتف.

ابحث عن “التطبيقات” أو “مدير التطبيقات”.

اختر التطبيق الذي تُريد نقله.

اضغط على “التخزين” ثم “نقل إلى بطاقة SD” (إذا كان الخيار متاحًا).

راجع قائمة التطبيقات المثبتة على هاتفك وحذف التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

ابحث عن الملفات الكبيرة مثل مقاطع الفيديو والتنزيلات التي لم تعد بحاجة إليها وحذفها. يُمكنك استخدام تطبيق “Files من Google” للعثور على هذه الملفات بسهولة.

استخدم خدمات التخزين السحابي مثل Google Drive و Dropbox و OneDrive لتخزين الملفات والصور ومقاطع الفيديو، ما يُساعد على توفير مساحة على هاتفك.

إذا لم تُفلح جميع الطرق السابقة، يُمكنك إعادة ضبط المصنع كحل أخير. تأكد من عمل نسخة احتياطية لبياناتك قبل القيام بذلك.

تُتيح بعض هواتف سامسونج ميزة أرشفة التطبيقات غير المُستخدمة تلقائيًا، ما يُساعد على توفير مساحة التخزين.