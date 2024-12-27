نشكركم على متابعتكم خبر “صحة أبوظبي” تقدم منحا لمشاريع البحث والابتكار بـ 19 مليون درهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، بالشراكة مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، الجهة الرسمية لجمع المساهمات المالية المجتمعية من الشركات والأفراد وتوجيهها لدعم المبادرات التي توفر حلول للأولويات الاجتماعية، تقديم أكثر من 19 مليون درهم للباحثين من خلال صندوق البحث والابتكار في الرعاية الصحية.

وبحسب “وام”، ستدعم هذه المنح تطوير مجالات حيوية مثل العلاج الجيني، والطب الدقيق، وعلاجات السرطان المتقدمة بهدف الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وتحسين المخرجات العلاجية للمرضى.

ولم يكتمل هذا الضوء إلا للنجاح الذي حققته والحداثة التي حظيت بها خلال النسخة الافتتاحية من أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، كما يسلط على شراكة بروكسل بين الصحة – أبوظبي وهيئة المساهمين المجتمعية – معاً وأبرز الجمعية الداعمة، بالإضافة إلى وجود الهدف على ضمان السلامة وعافية أفراد المجتمع في أبوظبي وخارجها.

وتلقى 11 أكاديمياً وهنياً صحياً ومبتكراً، النبتة دعماً لأبحاثهم ومشاريعهم المبتكرة بالتنسيق مع مركز الأبحاث المتطورة في دائرة الصحة – أبوظبي، دعماً لها في تحديات الرعاية الصحية الملحة ورعاية المرضى.

وركزت المشاريع البحثية على تطوير علاجات السرطان، وخيرتقدرة التكنولوجيا، وإدارة الأمراض المزمنة، من خلال تقديم حلول تشمل استخدامات الذكاء الاصطناعي الصحي، والآفات، والأضرار الأيضية عند الأطفال، والطب الشخصي للتنظيف، وسبب أمراض العيون المزمنة، فيما يؤكد هذه القدرة المتنوعة أخيرًا، كتب الدفع بتحول نوعي في الطب والإيجاد حلول فعالة لتحديات الرعاية الصحية الملحة.

وقال الدكتور أسماء إبراهيم الكريم، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي، إن البحث يعتمد بشكل أساسي على التقدم في قطاع الرعاية الصحية، حيث يمكّن المبتكرين من القطاع الصحي، وتحويل أفكارهم إلى حلول فعالة لوضع بصمة إيجابية في حياة المرضى الذين يعانون منهم.

ولأن هذه النابغة تمكن من تطوير حلول وجودة أولية أولية علاجية للمرضى، بما في ذلك مكانة أبوظبي الحديثة الحديثة في قطاع الرعاية الصحية، وعبر الاستثمار في الآخرين إرساء دعائم دائمًا تكون استباقية ومرنة للرعاية الصحية وقادرة على تلبية أدق المرضى مجتمعين على نطاق واسع، ونمضي نحو مستقبل الرعاية الصحية ينتظرون، ويعودون إلى أن يكرموا الكادر الطبي والباحثين المبدعين الطموحين يأتي ليتمكنوا من وضع بصمتهم للوصول إلى مستقبل أكثر صحة.

جاء تقديم الناموس خلال مؤتمر الأبحاث الجديد في مجال الرعاية الصحية الذي نظمته، بما في ذلك نظامه مع إستراتيجيتها للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة الصحية.

يضم مؤتمر 200 مشارك من الباحثين والمبتكرين والصناعيين الداعمين لتعزيز الشراكات وأنجح في الابتكار في علوم الحياة الصحية.

وأحضر الحدث المشاركين من شتى أرجاء العالم، بمن فيهم رواد الأعمال والعلماء، في حين شهد تقديم البروفسور وسيم قاسم من كلية جامعة لندن، المملكة المتحدة، لمة ملهمة حول العلاج بالخلايا والجينات، وهو حاليًا رائد في مجال التقدم وأبحاث الخلايا الجذعية.

كما انعقدت جلسة حوارية بدأت بتناولت وتزايدت في دولة الإمارات، قوة الضوء على الفرص والتحديات في تحقيق التقدم في المنطقة، حققت حوارات المؤتمر نخبة من الخبراء في القطاع والأكاديميين، وعززت علاقات التعاون والتعاون المشترك في أبوظبي وخارجها.

بفضل نجاح فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمين الاجتماعية – معًا، عن اختلاف بالمساهمين الكبيرين في مجال الرعاية الصحية، والذي يمثل قطاعًا عالميًا وإحدويات التي ركزتها، وتبعًا لذلك، تأتي هذه النغمة تماشيًا مع هدف الهيئة في الأولويات. الاجتماعية في الإمارة، من خلال قطاع الرعاية الصحية.

تعتمد دائرة الصحة – أبوظبي وهيئة المساهمين المجتمعيين – تعاوناً، على الاستثمارات المتنوعة، نسعى جاهدين لمعالجة التحديات التي تختار الحماية الصحية اليوم، وأصلها وطموحة للرعاية الصحية تعود بالفائدة على مجتمعات العالم.

وتدعو الدائرة الرقمية والمبتكرة وواد الرعاية الصحية للانضمام إلى رحلة طموحة للارتقاء بالبحوث وابتكارات الرعاية الصحية.

ولمزيد من المعلومات حول الفرص المستقبلية وكيفية المشاركة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.doh.gov.ae أو متابعة قنوات التدفق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.