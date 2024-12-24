الدوري البرتغالي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (15)

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:50 صباحاً - يتصدر فيكتور جيوكيريس، نجم فريق سبورتينغ لشبونة، ترتيب هدافي الدوري البرتغالي بعد نهاية الجولة الخامسة عشرة بفارق مريح عن أقرب منافسيه…

1- فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة): 18 هدفاً

2- صامويل اوموروديون (بورتو): 11 هدفاً

3- وينديرسون جالينو (بورتو): 8 أهداف

4- كلايتون سيلفا (ريو آفي): 7 أهداف

5- بروما (سبورتينغ براغا): 7 أهداف

6- كارلوس فينيسيوس (سانتا كلارا): 7 أهداف

7- كريم أكتورك أوغلو (بنفيكا): 6 أهداف

8- أنخيل دي ماريا (بنفكيا): 6 أهداف