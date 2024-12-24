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الدوري البرتغالي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (15)

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:50 صباحاً - يتصدر فيكتور جيوكيريس، نجم فريق سبورتينغ لشبونة، ترتيب هدافي الدوري البرتغالي بعد نهاية الجولة الخامسة عشرة بفارق مريح عن أقرب منافسيه…

1- فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة): 18 هدفاً
2- صامويل اوموروديون (بورتو): 11 هدفاً
3- وينديرسون جالينو (بورتو): 8 أهداف
4- كلايتون سيلفا (ريو آفي): 7 أهداف
5- بروما (سبورتينغ براغا): 7 أهداف
6- كارلوس فينيسيوس (سانتا كلارا): 7 أهداف
7- كريم أكتورك أوغلو (بنفيكا): 6 أهداف
8- أنخيل دي ماريا (بنفكيا): 6 أهداف

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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