اجتماع لتحديد البلد المستضيف لبطولة “خليجي 27”

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - يعقد اتحاد كأس الخليج لكرة القدم، اجتماع الجمعية العمومية العادية، الخميس المقبل، في الكويت.

وسيناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الاتحادات الخليجية، بما يخدم تطوير كرة القدم في المنطقة ويحقق تطلعات الجماهير.

كما سيشهد الاجتماع، إعلان البلد المستضيف للنسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 27”.

يذكر أن دولة الكويت تستضيف النسخة الحالية من بطولة كأس الخليج العربي خلال الفترة من 21 ديسمبر/ كانون الأول الحالي حتى 3 يناير/ كانون الثاني 2025.