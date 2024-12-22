“كهرباء الشارقة” تبدأ العمل بالقائمة الثالثة لمبادرة ترشيد المنازل

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

بدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية، العمل في القائمة الثالثة لتأهيل المنازل بتقنيات حديثة موفرة للكهرباء والمياه، ضمن مبادرة ترشيد المنازل التي أطلقتها الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وخصصت لها ميزانية تبلغ 20 مليون درهم.

وبحسب “وام”، تضم القائمة الثالثة 417 منزلا منها 233 بمدينة الشارقة و70 منزلا في مدينة خورفكان و108 في مدينة كلباء و6 منازل في المنطقة الوسطى.

وأوضح ماجد حريمل الشامسي، مدير الإدارة العامة للدعم المؤسسي في الهيئة، أن فريق العمل قام بإرسال رسائل نصية للمستفيدين، والتواصل معهم لتحديد مواعيد الزيارات الخاصة بالمعاينة وتركيب أجهزة وأدوات الترشيد.

وأوضح، أن الهيئة أنجزت القائمة الأولى للمبادرة لـ3916 منزلا؛ حيث تم تركيب 83 ألفا و745 من أجهزة وأدوات ترشيد الكهرباء والمياه، منها 60 ألفا و263 من الأدوات والأجهزة المرشدة للكهرباء و23 ألفا و482 من قطع وأدوات ترشيد المياه، لافتا إلى أن نسبة ترشيد استهلاك الانارة في المنازل المستفيدة من المبادرة بلغت 40% مقارنة مع الأدوات التي تم استبدالها، في حين بلغت نسبة ترشيد استهلاك المياه 63%.

وأضاف، أن القائمة الثانية للمبادرة التي تم إنجازها بالكامل لـ 2020 منزلا، شملت تركيب 50 ألفا و441 من أجهزة وأدوات ترشيد الكهرباء والمياه، منها 38 ألفا و967 للأدوات والأجهزة المرشدة للكهرباء و11 ألفا و474 لقطع وأدوات ترشيد المياه، في حين بلغت نسبة التوفير في الإنارة 71% مقارنة مع الأدوات التي تم استبدالها، كما بلغت نسبة توفير المياه 62%.

وبلغ إجمالي الأدوات التي تم تركيبها ضمن المبادرة حتى الآن 134 ألفا و186 قطعة وجهاز ترشيد للكهرباء والمياه.