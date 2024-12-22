موقف ريال مدريد من إبرام تعاقدات جديدة في الميركاتو الشتوي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن موقف ريال مدريد النهائي من دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

ويعاني ريال مدريد من نقص في مركز قلب الدفاع وأيضاً في مركز الظهير الأيمن بعد إصابة داني كارفاخال وإيدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي.

وكان كارلو أنشيلوتي، صرح خلال الأسابيع الماضية، أن القرار سوف يتم اتخاذه عقب نهاية مباراة إشبيلية، والتي ستقام، مساء اليوم، ضمن الجولة 18 من الليجا.

ولكن شبكة “ريليفو” الإسبانية، أكدت أن القرار تم اتخاذه بالفعل، وريال مدريد لن يتعاقد مع أي لاعب في السوق الشتوية.

وأشارت الشبكة، أن الميرنجي تمكن من التغلب على لعنة الإصابات، وخاصة في الخط الدفاعي حيث ظهر راؤول أسينسيو وأيضاً الدور الجديد الذي يقوم به تشواميني، والعودة المنتظرة للنمساوي دافيد ألابا خلال الأيام المقبلة.

ونوهت الشبكة، أن مبعث القلق الأكبر يتمثل بمركز الظهير الأيمن مع تواجد لوكاس فاسكيز، وتركيز الخصوم هجماتهم من هذه الناحية، ولكن خطة الميرنجي ترتكز على التعاقد مع أرنولد، الصيف المقبل..

وأفادت الشبكة: “غرفة ملابس الميرنجي أصبحت متماسكة بشكل أكبر، على عكس بداية الموسم التي ظهرت خلاله بشكل متباعد بعض الشيء، وأيضاً تحسن مستوى كيليان مبابي وظهر بشكل أفضل في الفترة الأخيرة، ومع تراجع نتائج برشلونة، فإن الثقة ارتفعت داخل ريال مدريد بقدرة الفريق الحالي على المنافسة دون أي تعاقدات جديدة”.