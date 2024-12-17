حماية حسابك على واتساب من الاختراق: دليل شامل 2024

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 02:02 مساءً - متابعة بتول ضوا

يُعتبر واتساب من أكثر تطبيقات المراسلة الفورية استخدامًا حول العالم، حيث يتبادل المستخدمون من خلاله الرسائل والصور ومقاطع الفيديو والملفات بشكل يومي. ومع هذه الشعبية الكبيرة، أصبح واتساب هدفًا جذابًا للمخترقين.

لذلك، من الضروري معرفة كيفية حماية حسابك على واتساب من الاختراق والتجسس، وما هي العلامات التي تدل على اختراق حسابك، وكيف تتصرف في حال وقوع الاختراق. هذا الدليل الشامل سيساعدك على فهم كل ما تحتاج معرفته لحماية خصوصيتك على واتساب في عام 2024.

نشاط غير معتاد: ظهور رسائل لم ترسلها أو روابط مشبوهة تم إرسالها من حسابك دون علمك.

رموز تحقق غير مطلوبة: تلقي رسائل تحتوي على رموز تحقق دون أن تكون قد طلبتها.

أجهزة مرتبطة غير معروفة: وجود أجهزة غريبة في قائمة “الأجهزة المرتبطة” في إعدادات واتساب.

تغييرات في ملفك الشخصي: تغيير اسم العرض أو الصورة أو الحالة دون أن تفعل ذلك.

قراءة الرسائل دون فتحها: ملاحظة أن الرسائل تُظهر أنها قُرئت دون أن تكون قد فتحتها بنفسك.

أداء الهاتف الضعيف: بطء في أداء الهاتف أو ارتفاع درجة حرارته بسبب برامج ضارة.

تسجيل الخروج المفاجئ: فقدان الوصول إلى حسابك فجأة.

تسجيل الخروج من الأجهزة المرتبطة: انتقل إلى إعدادات واتساب > الأجهزة المرتبطة > تسجيل الخروج من جميع الأجهزة غير المعروفة.

تفعيل التحقق بخطوتين: انتقل إلى إعدادات واتساب > الحساب > التحقق بخطوتين > إنشاء رقم تعريف شخصي (PIN).

إبلاغ واتساب: تواصل مع دعم واتساب عبر مركز المساعدة في التطبيق.

تحذير جهات الاتصال: أبلغ جهات اتصالك بعدم التعامل مع أي رسائل مشبوهة قادمة من حسابك.

فحص الهاتف بحثًا عن برامج ضارة: استخدم برنامج مكافحة فيروسات موثوقًا لفحص هاتفك.

حذف الحساب (كحل أخير): إذا لم تستطع استعادة حسابك، قم بحذفه.

عدم مشاركة رموز التحقق: لا تشارك رمز التحقق بخطوتين مع أي شخص.

تحديث واتساب بانتظام: حافظ على تحديث تطبيق واتساب لأحدث إصدار.

تجنب الروابط والمرفقات المشبوهة: لا تنقر على روابط أو تنزل مرفقات من مصادر غير موثوقة.

استخدام كلمات مرور قوية وفريدة: استخدم كلمات مرور قوية لحساباتك الأخرى أيضًا.

تمكين قفل الشاشة: استخدم قفل الشاشة ببصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو رمز PIN.

كن حذرًا من تطبيقات الطرف الثالث غير الرسمية: تجنب استخدام نسخ واتساب غير الرسمية.

يُعتبر تفعيل خاصية التحقق بخطوتين من أهم الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لحماية حسابك على واتساب. هذه الخاصية تضيف طبقة حماية إضافية من خلال طلب رقم تعريف شخصي (PIN) عند تسجيل رقم هاتفك على واتساب مرة أخرى.