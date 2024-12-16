الكشف عن موعد اعتزال كريم بنزيما

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - ‏كشف تقرير صحفي، أن المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، قائد الاتحاد السعودي، يفكر باعتزال كرة القدم، نهاية الموسم الحالي.

وقالت شبكة “ريليفو” الإسبانية: “لا يستبعد الفرنسي أن يكون وداعه لكرة القدم في مايو/آيار المقبل وليس في 2026 كما يعتقد ناديه الحالي الاتحاد”.

وأفادت الشبكة: “كريم بنزيما توصل لاتفاق مع ريال مدريد ليكون سفيره في جميع أنحاء العالم، وقبل كل شيء، في المنطقة العربية بعد اعتزاله”.

وكان كريم بنزيما رحل عن صفوف ريال مدريد، صيف 2023، وانضم لصفوف الاتحاد السعودي، بصفقة انتقال مجانية.