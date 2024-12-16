قائمة منتخب الكويت لبطولة “خليجي 26”

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - أعلن خوان بيتزي، مدرب المنتخب الكويتي، قائمة الأزرق للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي..

وتقام بطولة “خليجي 26” في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول وحتى 3 يناير/كانون الثاني.

ويقع منتخب الكويت في المجموعة الأولى، بجوار عمان وقطر والإمارات.

وجاءت القائمة كاملة، كالتالي:

حراسة المرمى: خالد الرشيدي، سلمان عبد الغفور، عبد الرحمن الفضلي.

الدفاع: ناصر خضر، حسن حمدان، خالد إبراهيم ، مشاري غنام، سامي الصانع، راشد الدوسري، حمد حربي، فهد الهاجري.

الوسط: أحمد الظفيري، فيصل زايد، سلطان العنزي، رضا هاني، عيد الرشيدي، معاذ الأصيمع، فواز عايض، مبارك الفنيني.

الهجوم: يوسف ناصر، يوسف ماجد، علي خلف، محمد دحام، معاذ الظفيري، سلمان العوضي، بندر بورسلي.