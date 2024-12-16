قائمة ريال مدريد لنهائي كأس القارات للأندية .. موقف مبابي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه المسافرة إلى العاصمة القطرية، الدوحة، لمواجهة باتشوكا المكسيكي، في نهائي كأس القارات للأندية.

وتقام المباراة يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي، على استاد “لوسيل” المونديالي.

وشهدت القائمة تواجد الفرنسي، كيليان مبابي، رغم الشكوك حول جاهزيته لخوض اللقاء.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

حراس المرمى: كورتوا، لونين، فران غونزاليس.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، يوسف لخديم، راؤول أسينسيو، لورينزو أجوادو.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كامافينجا، مودريتش، بيلينجهام، سيبايوس، أردا جولر.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، رودريجو، فينيسيوس جونيور، مبابي، إندريك، غونزالو جارسيا، فيكتور مونوز.