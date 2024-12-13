سعود بن صقر: المواطن محور المسيرة التنموية الشاملة وخطط التقدم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:59 مساءً - أكد صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن المواطن هو محور المسيرة التنموية الشاملة وخطط التقدم.

وثمن مساهمات أبناء الإمارات ومشاركتهم الفاعلة في مسيرة البناء والتطوير، وما حققته الدولة من إنجازات ونجاحات استثنائية في شتى الميادين.

جاء ذلك خلال لقائه في استراحة ‘محمية السييات لنحل العسل’ في وادي البيح برأس الخيمة، بحضور الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، عدداً من رجال الأعمال وكبار المسؤولين والمواطنين، حيث تبادل معهم الأحاديث الودية حول مسيرة الدولة ونهضتها الشاملة، وتعكس عمق العلاقة التي تربط القيادة في دولة الإمارات بأبناء الوطن، لتحقيق سعادة ورفاهية شعب الإمارات.

وأجرى صاحب السموّ حاكم رأس الخيمة، والحضور جولة في المحمية، حيث تعرفوا خلالها إلى الجهود المبذولة في إنتاج أجود أنواع العسل المحلي، وأفضل الممارسات المستدامة المتبعة في تربية النحل في بيئتها الطبيعية بالمناطق الجبلية في إمارة رأس الخيمة، وتعد نموذجاً عالمياً في إنتاج العسل الطبيعي.

وأعرب الحضور عن بالغ شكرهم لصاحب السموّ حاكم رأس الخيمة، على متابعته المستمرة لشؤون الوطن والمواطنين واهتمامه الدائم بهم، تجسيداً للنهج القويم للآباء المؤسسين الذين غرسوا حب الوطن والتفاني في خدمة شعبه لدى القيادة الرشيدة. داعين الله عزّ وجلّ أن يديم على دولة الإمارات الرخاء والازدهار وعلى قيادتها موفور الصحة والعافية.