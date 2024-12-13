نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الأوروبي… نتائج مباريات الجولة السادسة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:01 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت، الخميس، مباريات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في الدوري الأوروبي بكرة القدم، وفيما يلي كامل النتائج المسجلة في هذه الجولة:
روما- إيطاليا × سبورتينغ براغا- البرتغال 3-0
أولمبياكوس- اليونان × تفينتي أنشخيده- هولندا 0-0
مالمو- السويد × غلطة سراي- تركيا 2-2
هوفنهايم- ألمانيا × ستيوا بوخارست- رومانيا 0-0
باوك سالونيكا- اليونان × فرينكفاروزي- المجر 5-0
فيكتوريا بلزن- التشيك × مانشستر يونايتد- إنكلترا 1-2
سانت جيلواز- بلجيكا × نيس- فرنسا 2-1
لودوجوريتس رازجراد- بلغاريا × إي زد آلكمار- هولندا 2-2
أجاكس أمستردام- هولندا × لاتسيو- إيطاليا 1-3
ريال سوسييداد- إسبانيا × دينامو كييف- أوكرانيا 3-0
ليون- فرنسا × آينتراخت فرانكفورت- ألمانيا 3-2
بورتو- البرتغال × ميتييلاند- الدانمارك 2-0
جلاسكو رينجرز- اسكتلندا × توتنهام هوتسبير- إنكلترا 1-1
ماكابي تل أبيب × ريجاس فوتبولا سكولا- لاتفيا 2-1
سلافيا براغ- التشيك × أندرلخت- بلجيكا 1-2
بودو/غليمت- النرويج × بشكتاش- تركيا 2-1
إيلفسبورج- السويد × كارباغ إغدام- إذربيجان 1-0
فنربخشة- تركيا × أتلتيك بيلباو- إسبانيا 0- 2