الدوري الأوروبي… نتائج مباريات الجولة السادسة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:01 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت، الخميس، مباريات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في الدوري الأوروبي بكرة القدم، وفيما يلي كامل النتائج المسجلة في هذه الجولة:

روما- إيطاليا × سبورتينغ براغا- البرتغال 3-0

أولمبياكوس- اليونان × تفينتي أنشخيده- هولندا 0-0

مالمو- السويد × غلطة سراي- تركيا 2-2

هوفنهايم- ألمانيا × ستيوا بوخارست- رومانيا 0-0

باوك سالونيكا- اليونان × فرينكفاروزي- المجر 5-0

فيكتوريا بلزن- التشيك × مانشستر يونايتد- إنكلترا 1-2

سانت جيلواز- بلجيكا × نيس- فرنسا 2-1

لودوجوريتس رازجراد- بلغاريا × إي زد آلكمار- هولندا 2-2

أجاكس أمستردام- هولندا × لاتسيو- إيطاليا 1-3

ريال سوسييداد- إسبانيا × دينامو كييف- أوكرانيا 3-0

ليون- فرنسا × آينتراخت فرانكفورت- ألمانيا 3-2

بورتو- البرتغال × ميتييلاند- الدانمارك 2-0

جلاسكو رينجرز- اسكتلندا × توتنهام هوتسبير- إنكلترا 1-1

ماكابي تل أبيب × ريجاس فوتبولا سكولا- لاتفيا 2-1

سلافيا براغ- التشيك × أندرلخت- بلجيكا 1-2

بودو/غليمت- النرويج × بشكتاش- تركيا 2-1

إيلفسبورج- السويد × كارباغ إغدام- إذربيجان 1-0

فنربخشة- تركيا × أتلتيك بيلباو- إسبانيا 0- 2