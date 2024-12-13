نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الأوروبي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (6) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:01 صباحاً - يتصدر لاعب يانيس إيكونيكس، لاعب فريق ريجاس فوتبولا سكولا اللاتيفي ترتيب هدافي الدوري الأوروبي بكرة القدم، بعد نهاية مباريات الجولة السادسة من منافسات مرحلة الدوري في هذه البطولة:
1- يانيس إيكونيكس (ريجاس فوتبولا سكولا): 7 أهداف
2- بارناباس فارغا (فرينكفاروزي): 5 أهداف
3- راسموس هويلوند (مانشستر يونايتد): 5 أهداف
4- صامويل اوموروديون (بورتو):5 أهداف
5- جيدسون فيرنانديز (بشكتاش): 5 أهداف
6- جيدسون فيرنانديز (إيلفسبورج): 5 أهداف
7- يونس أكغون (غلطة سراي): 5 أهداف