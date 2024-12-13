نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الأوروبي… ترتيب الفرق بعد الجولة (6) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:01 صباحاً - استقر تموضع فرق الدوري الأوروبي بعد نهاية مباريات الجولة السادسة على النحو الآتي: 1- لاتسيو: 16 نقطة (14- 3)

2- أتلتيك بلباو: 16 نقطة (11- 2)

3- أندرلخت: 14 نقطة (11- 6)

4- ليون: 13 نقطة (15- 7)

5- آينتراخت فرانكفورت: 13 نقطة (12- 8)

6- غلطة سراي: 12 نقطة (15- 11)

7- مانشستر يونايتد: 12 نقطة (12- 8)

8- جلاسكو رينجرز: 11 نقطة (13- 7)

9- توتنهام هوتسبير: 11 نقطة (11- 7)

10- شتيوا بوخارست: 11 نقطة (7-5)

11- أجاكس أمستردام: 10 نقاط (14- 6)

12- ريال سوسيداد: 10 نقاط (10- 6)

13- بودو/غليمت: 10 نقاط (10- 9)

14- روما: 9 نقاط (8-5)

15- أولمبياكوس: 9 نقاط (5-3)

16- فرينكفاروزي: 9 نقاط (11- 10)

17- فيكتوريا بلزن: 9 نقاط (10- 9)

18- بورتو: 8 نقاط (12- 10)

19- إي زد آلكمار: 8 نقاط (9-9)

20- سانت جيلواز: 8 نقاط (5-5)

21- فنربخشة: 8 نقاط (7-9)

22- باوك سالونيكا: 7 نقاط (10- 8)

23- ميتييلاند: 7 نقاط (5-7)

24- إيلفسبورج: 7 نقاط (8-11)

25- سبورتينغ براغا: 7 نقاط (7- 10)

26- هوفنهايم: 6 نقاط (5- 8)

27- ماكابي تل أبيب: 6 نقاط (7- 13)

28- بشكتاش: 6 نقاط (6- 13)

29- سلافيا براغ: 4 نقاط (5- 7)

30- تفينتي أنشخيده: 4 نقاط (4- 7)

31-مالمو: 4 نقاط (6- 12)

32- لودوجوريتس رازجراد: 3 نقاط (3-8)

33- كارباغ إغدام: 3 نقاط (4- 14)

34- ريجاس فوتبولا سكولا: نقطتان (5-12)

35- نيس: نقطتان (6- 14)

36- دينامو كييف: دون نقاط (1- 15)