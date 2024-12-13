نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الأوروبي… ترتيب الفرق بعد الجولة (6) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:01 صباحاً - استقر تموضع فرق الدوري الأوروبي بعد نهاية مباريات الجولة السادسة على النحو الآتي:
1- لاتسيو: 16 نقطة (14- 3)
2- أتلتيك بلباو: 16 نقطة (11- 2)
3- أندرلخت: 14 نقطة (11- 6)
4- ليون: 13 نقطة (15- 7)
5- آينتراخت فرانكفورت: 13 نقطة (12- 8)
6- غلطة سراي: 12 نقطة (15- 11)
7- مانشستر يونايتد: 12 نقطة (12- 8)
8- جلاسكو رينجرز: 11 نقطة (13- 7)
9- توتنهام هوتسبير: 11 نقطة (11- 7)
10- شتيوا بوخارست: 11 نقطة (7-5)
11- أجاكس أمستردام: 10 نقاط (14- 6)
12- ريال سوسيداد: 10 نقاط (10- 6)
13- بودو/غليمت: 10 نقاط (10- 9)
14- روما: 9 نقاط (8-5)
15- أولمبياكوس: 9 نقاط (5-3)
16- فرينكفاروزي: 9 نقاط (11- 10)
17- فيكتوريا بلزن: 9 نقاط (10- 9)
18- بورتو: 8 نقاط (12- 10)
19- إي زد آلكمار: 8 نقاط (9-9)
20- سانت جيلواز: 8 نقاط (5-5)
21- فنربخشة: 8 نقاط (7-9)
22- باوك سالونيكا: 7 نقاط (10- 8)
23- ميتييلاند: 7 نقاط (5-7)
24- إيلفسبورج: 7 نقاط (8-11)
25- سبورتينغ براغا: 7 نقاط (7- 10)
26- هوفنهايم: 6 نقاط (5- 8)
27- ماكابي تل أبيب: 6 نقاط (7- 13)
28- بشكتاش: 6 نقاط (6- 13)
29- سلافيا براغ: 4 نقاط (5- 7)
30- تفينتي أنشخيده: 4 نقاط (4- 7)
31-مالمو: 4 نقاط (6- 12)
32- لودوجوريتس رازجراد: 3 نقاط (3-8)
33- كارباغ إغدام: 3 نقاط (4- 14)
34- ريجاس فوتبولا سكولا: نقطتان (5-12)
35- نيس: نقطتان (6- 14)
36- دينامو كييف: دون نقاط (1- 15)