نشكركم على متابعتكم خبر دوري المؤتمر الأوروبي… نتائج مباريات الجولة الخامسة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:01 صباحاً - خاص- دوت الخليج
أُنجزت، الخميس، مباريات الجولة الخامسة من دوري المؤتمر الأوروبي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة:
فيكينغور ريكيافيك- آيسلندا × يورغوردين- السويد 1-2
أستانا- كازاخستان × تشيلسي- إنكلترا 1-3
هلسنكي- فنلندا × مولده- النرويج 2-2
دينامو مينسك- روسيا البيضاء × ليرن- إيرلندا الشمالية 2-0
فيورنتينا- إيطاليا × لاسك لينز- النمسا 7-0
كوبنهاجن- الدانمارك ×هارتس- اسكتلندا 2-0
ليجيا وارسو- بولندا× لوغانو- سويسرا 1-2
أولمبيا ليوبليانا- سلوفينيا × سيركل بروج- بلجيكا 1-4
إسطنبول باشاك شهير- تركيا × هايدنهايم- ألمانيا 3-1
بيتروكوب- مولدوفا × ريال بيتيس- إسبانيا 0-1
إف سي نوح- أرمينيا × أبويل نيقوسيا- قبرص 1-3
شامروك روفرز- إيرلندا × بوراك بانيا لوكا- البوسنة والهرسك 3-0
أومونيا نيقوسيا- قبرص × رابيد فيينا- النمسا 3-1
ذا نيو سينتس- ويلز× باناثينايكوس- اليونان 0-2
جينت- بلجيكا × باتشكا توبولا- صربيا 3-0
سانت جالين- سويسرا × فيتوريا غيماريش- البرتغال 1-4
ملادا بوليسلاف- التشيك × جاغيلونيا بياليستوك- بولندا 1-0
بافوس- قبرص × سيلجي- سلوفينيا 2-0