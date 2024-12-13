دوري المؤتمر الأوروبي… نتائج مباريات الجولة الخامسة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:01 صباحاً - خاص- دوت الخليج

أُنجزت، الخميس، مباريات الجولة الخامسة من دوري المؤتمر الأوروبي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة:

فيكينغور ريكيافيك- آيسلندا × يورغوردين- السويد 1-2

أستانا- كازاخستان × تشيلسي- إنكلترا 1-3

هلسنكي- فنلندا × مولده- النرويج 2-2

دينامو مينسك- روسيا البيضاء × ليرن- إيرلندا الشمالية 2-0

فيورنتينا- إيطاليا × لاسك لينز- النمسا 7-0

كوبنهاجن- الدانمارك ×هارتس- اسكتلندا 2-0

ليجيا وارسو- بولندا× لوغانو- سويسرا 1-2

أولمبيا ليوبليانا- سلوفينيا × سيركل بروج- بلجيكا 1-4

إسطنبول باشاك شهير- تركيا × هايدنهايم- ألمانيا 3-1

بيتروكوب- مولدوفا × ريال بيتيس- إسبانيا 0-1

إف سي نوح- أرمينيا × أبويل نيقوسيا- قبرص 1-3

شامروك روفرز- إيرلندا × بوراك بانيا لوكا- البوسنة والهرسك 3-0

أومونيا نيقوسيا- قبرص × رابيد فيينا- النمسا 3-1

ذا نيو سينتس- ويلز× باناثينايكوس- اليونان 0-2

جينت- بلجيكا × باتشكا توبولا- صربيا 3-0

سانت جالين- سويسرا × فيتوريا غيماريش- البرتغال 1-4

ملادا بوليسلاف- التشيك × جاغيلونيا بياليستوك- بولندا 1-0

بافوس- قبرص × سيلجي- سلوفينيا 2-0