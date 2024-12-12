النكوص في علم النفس: العودة إلى الماضي للبحث عن الأمان

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً -

متابعة بتول ضوا

هل سبق لك أن شعرت برغبة مفاجئة للعودة إلى مرحلة سابقة من حياتك؟ ربما إلى طفولتك، حيث كنت تشعر بالأمان والحماية؟ هذه الظاهرة النفسية تعرف بـ “النكوص”، وهي موضوع اهتمام كبير في علم النفس. في هذا المقال، سنتعرف بشكل أعمق على مفهوم النكوص، أسبابه، وأنواعه، وأمثلة عليه.

النكوص في علم النفس هو آلية دفاعية لا واعية يلجأ إليها الفرد عندما يشعر بالضغط أو التهديد أو الإحباط. يتجلى هذا النكوص في العودة إلى سلوكيات أو أنماط تفكير كانت مألوفة ومريحة في مرحلة سابقة من حياته. قد يكون هذا النكوص مؤقتًا أو طويل الأمد، وقد يتجلى في مختلف جوانب الحياة، مثل العلاقات الاجتماعية، العمل، أو حتى في التعامل مع الذات.

هناك العديد من الأسباب التي قد تدفع الفرد إلى النكوص، من بينها:

الشعور بالتهديد: عندما يشعر الفرد بأن وجوده أو أمنه مهدد، قد يلجأ إلى النكوص كآلية دفاعية للحفاظ على ذاته.

الإحباط: الفشل في تحقيق هدف معين أو مواجهة صعوبات قد يؤدي إلى الشعور بالإحباط، مما يدفع الفرد إلى البحث عن ملاذ آمن في الماضي.

التغيير: التغيرات الكبيرة في الحياة، مثل الزواج، الانفصال، أو فقدان الوظيفة، قد تسبب اضطرابًا نفسيًا يدفع الفرد إلى التشبث بما هو مألوف.

الخوف من المستقبل: قد يتجنب الفرد مواجهة المستقبل والمجهول عن طريق اللجوء إلى الماضي، حيث يشعر بالأمان والتوقع.

يمكن تقسيم النكوص إلى عدة أنواع، منها:

النكوص العاطفي: يتجلى في التعبير عن العواطف بطريقة غير ناضجة، مثل البكاء أو الغضب الزائد.

النكوص السلوكي: يتمثل في العودة إلى سلوكيات طفولية، مثل مص الإبهام أو التبول اللاإرادي.

النكوص الفكري: يتجلى في التشبث بأفكار قديمة ورفض أي تغيير.

الطفل الذي يبلل فراشه بعد الانتقال إلى منزل جديد: قد يكون هذا الطفل يلجأ إلى هذا السلوك للتعبير عن شعوره بالضياع وعدم الأمان.

المرأة العاملة التي تستقيل من وظيفتها بعد خلاف مع مديرها: قد تكون هذه المرأة تعود إلى دور ربة المنزل كوسيلة للفرار من الضغوط والمسؤوليات.

الشخص البالغ الذي يعود إلى العيش مع والديه بعد انفصاله عن شريك حياته: قد يكون هذا الشخص يبحث عن الدعم العاطفي والأمان الذي كان يحصل عليه في طفولته.

إذا كنت تشعر بأنك تعاني من النكوص، فمن المهم أن تبحث عن الدعم والمساعدة. يمكن أن يساعدك العلاج النفسي على فهم أسباب نكوصك وتطوير استراتيجيات للتكيف مع التحديات الحالية