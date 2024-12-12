نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم العراق (11): القوة الجوية يستقبل الكرمة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الخميس، أربع مباريات في ختام الجولة الحادية عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، فيلتقي الحدود مع دهوك الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، وديالى مع الطلبة الساعة 17:00، والنفط مع زاخو الساعة 19:30، والقوة الجوية مع الكرمة بنفس التوقيت.
النتائج المسجلة في الجولة (11)
القاسم × الميناء 0-0
النجف × نفط البصرة 0-0
الزوراء × كربلاء 3-1
نفط ميسان × نوروز 1-0
الكرخ × الشرطة 1-2
أربيل × الكهرباء 4-3
ترتيب فرق المقدمة
1- زاخو: 19 نقطة
2- الزوراء: 19 نقطة
3- نفط ميسان: 18 نقطة
4- أربيل: 18 نقطة
5- الشرطة: 17 نقطة
6- النجف: 17 نقطة