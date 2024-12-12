دوري نجوم العراق (11): القوة الجوية يستقبل الكرمة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الخميس، أربع مباريات في ختام الجولة الحادية عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، فيلتقي الحدود مع دهوك الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، وديالى مع الطلبة الساعة 17:00، والنفط مع زاخو الساعة 19:30، والقوة الجوية مع الكرمة بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (11)

القاسم × الميناء 0-0

النجف × نفط البصرة 0-0

الزوراء × كربلاء 3-1

نفط ميسان × نوروز 1-0

الكرخ × الشرطة 1-2

أربيل × الكهرباء 4-3

ترتيب فرق المقدمة

1- زاخو: 19 نقطة

2- الزوراء: 19 نقطة

3- نفط ميسان: 18 نقطة

4- أربيل: 18 نقطة

5- الشرطة: 17 نقطة

6- النجف: 17 نقطة