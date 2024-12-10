الكشف عن آخر تطورات المفاوضات بين نابولي وكفاراتسخيليا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن آخر تطورات مستقبل النجم الجورجي، خفيتشا كفاراتسخيليا، لاعب نابولي، في ظل اهتمام العديد من الأندية بالحصول على خدماته، خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن نابولي يسرع من خطواته لحسم ملف تجديد عقد اللاعب، خلال الأسابيع القادمة.

وأشارت الصحيفة، أن كفارا سيحصل على عقد جديد يمتد، حتى صيف 2029، مع زيادة كبيرة على راتبه تصل لثلاثة أضعاف راتبه الحالي.

وأفادت الصحيفة، أن الشرط الجزائي بعقده لن يتجاوز 80 مليون يورو، وهو رقم يمكن اعتباره في متناول الأندية الراغبة بضمه.

يشار إلى أن النجم الجورجي كان يعد هدفاً رئيسياً لنادي باريس سان جيرمان، الصيف الماضي، كما أن اللاعب يدخل ضمن خطط نادي برشلونة.