مدرب جيرونا:ليفربول هو الأفضل وصلاح مذهل

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:00 صباحاً - تحدث ميشيل، مدرب فريق جيرونا، عن مواجهة ليفربول مساء اليوم، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، وعن كيفية إيقاف محمد صلاح.

وقال ميشيل في هذا الخصوص: لقد تحدثنا عن ذلك، هناك دائماً إمكانية للسيطرة على أي لاعب، كل فريق يحاول القيام بذلك… محمد صلاح في حالة لا تُصدق، ما يجب علينا القيام به هو القدرة على التركيز والانتباه، والاستعداد للدفاع لمدة 90 دقيقة.

وأضاف: نحن بحاجة إلى أن نكون فريقاً عدوانياً دفاعياً في جميع أوقات المباراة، تقول البيانات إننا فريق يدافع جيداً، ولكن هناك أوقات نتوقف فيها عن القيام بذلك، كما هو الحال الانتقالات، وهنا يكون ليفربول هو أفضل فريق في العالم.

وقال أيضاً: هناك العديد من الأشياء التي يجب تحسينها من أجل النمو، ومواجهة ريال مدريد وليفربول تساعدك على ذلك، هذه لحظات للاستمتاع والتنافس والتعلم.

وأكد: ليفربول يسيطر على كل مفاهيم اللعبة، لعبهم ديناميكي للغاية، يغيرون البنية في أي لحظة، يمتلكون لاعبين يتمتعون بأعلى درجات الكثافة والضغط، هم قادرون على الفوز بالمبارزات، فان دايك وجوميز سريعان للغاية، يستطيعان الدفاع لأنهما أقوياء في الألعاب الهوائية.