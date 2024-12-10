سيموني إنزاجي قلق لهذا السبب…

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:00 صباحاً - أكد سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان الإيطالي، أن فريقه سيفتقد لخدمات ثلاثة مدافعين عندما يلتقي مع باير ليفركوزن الألماني، اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا.

وقال إنزاجي خلال تصريحات: نعلم أهمية المباراة، سنلعب ضد فريق يتمتع بجودة مطلقة، فريق فاز بآخر خمس مباريات وخسر ثلاثة فقط خلال العام ونصف الماضيين.

وأضاف: إنهم في مشوار رائع، وقد قمنا بالتحضير بأفضل طريقة ممكنة… سنحتاج إلى دخول المباراة بشكل جيد… هم فريق فني للغاية، يلعب كرة قدم رائعة بضغط قوي ومنظم، ويستعيد الكرة بسرعة عندما يفقدها…

وتابع: نحن جميعا نعرف المسار الذي نسير عليه، ونريد الاستمرار فيه، ونعلم أننا نواجه خصماً قوياً بالتأكيد، لذلك، سنحتاج إلى أن نكون في أفضل حالاتنا… ستكون هناك بعض التغييرات مقارنة بمباراة الجمعة الماضية، لدينا بعض الغيابات، كما يحدث مع الجميع في هذا الوقت، لكن لدي ثقة كاملة في جميع اللاعبين.

وأتم: أصيب دومفريس بحمى وبلغت درجة حرارته 38، لذلك لم يتمكن من التدريب أو السفر معنا، غيابه هو وبافارد وأتشيربي يزيد الأمور تعقيدا، لكن هناك ثقة كاملة في الجميع.