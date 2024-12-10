دوري أبطال أوروبا: سبورتينغ لشبونة في ضيافة كلوب بروج

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الثلاثاء، فريقا كلوب بروج البلجيكي وضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم وذلك ابتداء من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد فريق كلوب بروج في المركز الثاني والعشرين بـ 7 نقاط من فوزين وتعادل مقابل خسارتين، فيما يتواجد سبورتينغ لشبونة في المركز العاشر بـ 10 نقاط من 3 انتصارات مقابل تعادل وخسارة.

مباريات اليوم حسب توقيت مكة المكرمة

دينامو زغرب- كرواتيا × سبلتك- اسكتلندا- الساعة 20:45

جيرونا- إسبانيا × ليفربول- إنكلترا- الساعة 20:45

أتلانتا- إيطاليا × ريال مدريد- إسبانيا- الساعة 23:00

باير ليفركوزن- ألمانيا × إنتر ميلان- إيطاليا- الساعة 23:00

كلوب بروج- بلجيكا × سبورتينغ لشبونة- البرتغال- الساعة 23:00

شاختار دونيتسك- أوكرانيا × بايرن ميونيخ- ألمانيا- الساعة 23:00

ريد بول سالزبورغ- النمسا × باريس سان جيرمان- فرنسا- الساعة 23:00

ستاد بريست- فرنسا × آيندهوفن- هولندا- الساعة 2300

لايبزيج- ألمانيا × أستون فيلا- إنكلترا- الساعة 23:00