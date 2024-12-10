دوري أبطال أوروبا: دينامو زغرب يستقبل سيلتك

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الثلاثاء، الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، دينامو زغرب الكرواتي وسيلتك الاسكتلندي في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

في خمس مباريات سابقة، فاز دينامو زغرب في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر اثنتين، وله 7 نقاط في المركز الثالث والعشرين، فيما يتواجد فريق سيلتك في المركز العشرين بـ 8 نقا من فوزين وتعادلين مقابل خسارة واحدة.

مباريات اليوم حسب توقيت مكة المكرمة

دينامو زغرب- كرواتيا × سبلتك- اسكتلندا- الساعة 20:45

جيرونا- إسبانيا × ليفربول- إنكلترا- الساعة 20:45

أتلانتا- إيطاليا × ريال مدريد- إسبانيا- الساعة 23:00

باير ليفركوزن- ألمانيا × إنتر ميلان- إيطاليا- الساعة 23:00

كلوب بروج- بلجيكا × سبورتينغ لشبونة- البرتغال- الساعة 23:00

شاختار دونيتسك- أوكرانيا × بايرن ميونيخ- ألمانيا- الساعة 23:00

ريد بول سالزبورغ- النمسا × باريس سان جيرمان- فرنسا- الساعة 23:00

ستاد بريست- فرنسا × آيندهوفن- هولندا- الساعة 2300

لايبزيج- ألمانيا × أستون فيلا- إنكلترا- الساعة 23:00