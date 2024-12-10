دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد في امتحان (إيطالي) صعب!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحلّ فريق ريال مدريد ضيفاً على أتلانتا الإيطالي، اليوم الثلاثاء، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

ويأمل ريال مدريد أن يستعيد هيبته في هذه البطولة التي يتسيّدها بعد أن خسر ثلاث مباريات من أصل 5 وحقق فوزين وله 6 نقاط فقط في المركز الرابع والعشرين، فيما يتواجد مضيفه أتلانتا في المركز الخامس بـ 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين ولم يخسر أي مباراة.

مباريات اليوم حسب توقيت مكة المكرمة

دينامو زغرب- كرواتيا × سبلتك- اسكتلندا- الساعة 20:45

جيرونا- إسبانيا × ليفربول- إنكلترا- الساعة 20:45

أتلانتا- إيطاليا × ريال مدريد- إسبانيا- الساعة 23:00

باير ليفركوزن- ألمانيا × إنتر ميلان- إيطاليا- الساعة 23:00

كلوب بروج- بلجيكا × سبورتينغ لشبونة- البرتغال- الساعة 23:00

شاختار دونيتسك- أوكرانيا × بايرن ميونيخ- ألمانيا- الساعة 23:00

ريد بول سالزبورغ- النمسا × باريس سان جيرمان- فرنسا- الساعة 23:00

ستاد بريست- فرنسا × آيندهوفن- هولندا- الساعة 2300

لايبزيج- ألمانيا × أستون فيلا- إنكلترا- الساعة 23:00