أيهما أكثر فائدة.. البيض البني أم الأبيض؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:54 مساءً - الفرق بين البيض البني والبيض الأبيض

عند التسوق في قسم البيض في السوبر ماركت، قد تجد نفسك تتساءل عن الفرق بين البيض البني والبيض الأبيض، وأي النوعين يعتبر أكثر فائدة للجسم. الاعتقاد الشائع هو أن البيض البني أكثر فائدة أو مغذيُ أكثر من البيض الأبيض، ولكن هل هذا الاعتقاد صحيح بالفعل؟ في هذه المقالة، سنقوم بفحص الفرق بين نوعي البيض من ناحية التغذية والفوائد الصحية.

ما الذي يحدد لون البيض؟

اللون الخارجي للبيض يرتبط أساساً بسلالة الدجاج وليس بمحتويات البيض أو قيمته الغذائية. بشكل عام، تنتج الدجاجات ذات الريش الأبيض والأذن البيضاء بيضاً أبيض اللون، بينما تنتج الدجاجات ذات الريش البني والأذن الحمراء بيضاً بنياً. لا يؤثر لون القشرة على جودة البيض أو مذاقه.

العناصر الغذائية في البيض

البيض البني والبيض الأبيض متشابهان إلى حد كبير في القيمة الغذائية. كلاهما يحتويان على البروتينات عالية الجودة، والفيتامينات مثل فيتامين B12، والمعادن مثل الفوسفور والسيلينيوم. الاختلافات البسيطة في بعض الأحيان تأتي من العوامل البيئية أو نوع الغذاء الذي تتلقاه الدجاجات، وليس من لون البيض.

فوائد البيض الصحية

البيض يعتبر مصدر غذائي متكامل ومتنوع، ومن فوائده الصحية:

مصدر ممتاز للبروتين: يساهم في بناء العضلات وتطوير الأنسجة.

غني بالفيتامينات والمعادن: يحتوي على الفيتامينات الضرورية مثل فيتامين D وفيتامين A وفيتامين B12.

يعزز صحة العين: يحتوي على لوتين وزياكسانثين، مضادات الأكسدة التي تحمي العين.

يدعم صحة القلب: تناول البيض بكميات معتدلة يمكن أن يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

الخلاصة

بغض النظر عن اللون، يظل البيض خياراً غذائياً صحياً يمكن تضمينه في النظام الغذائي اليومي. عوامل الشراء الأخرى كالطازج والظروف البيئية للدجاج تعتبر أكثر أهمية من لون القشرة. لذلك، عند اختيار البيض، افحص العلامات الأخرى للجودة بدلاً من الاعتماد على اللون فقط. الأهم هو التأكد من الحصول على البيض من مصدر موثوق يضمن جودة الغذاء وصحة الدجاجات.