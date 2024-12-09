نشكركم على متابعتكم خبر هيفاء وهبي تحتفي بإليسا وأغنيتها الجديدة “حبك متل بيروت” في رسالة دعم قوية للبنان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:54 مساءً - أشعلت الفنانة هيفاء وهبي مواقع التواصل الاجتماعي بتهنئتها الحارة لصديقتها إليسا على أغنيتها الجديدة “حبك متل بيروت”، والتي حققت نجاحاً كبيراً منذ طرحها.

رسالة دعم قوية:

نشرت هيفاء صورة لإليسا ومقطع صوتي من الأغنية عبر خاصية الستوريز في إنستغرام، معبرة عن فخرها وسعادتها بنجاح الأغنية وجمال كلماتها. كما أشادت بجمال لبنان وبكل من ينتمي إليه.

رد إليسا:

بدورها، شكرت إليسا صديقتها هيفاء على كلماتها الداعمة، مؤكدة على حبها للبنان وجمال كل تفاصيله.

أغنية “حبك متل بيروت” رسالة أمل:

أطلقت إليسا أغنية “حبك متل بيروت” في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، لتكون رسالة أمل وتفاؤل للشعب اللبناني. وقد حققت الأغنية نجاحاً كبيراً وتفاعلاً واسعاً من الجمهور.

تفاعل الجمهور:

أثنى الجمهور على الأغنية وعلى صداقة الفنانات، معبرين عن إعجابهم بوطنيتهما وانتمائهما إلى لبنان.