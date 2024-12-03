الشارقة يتجاوز الوحدات بثلاثية في دوري أبطال آسيا (2)

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:56 مساءً - تغلب الشارقة الإماراتي على الوحدات الأردني، بنتيجة 3-1، مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا (2).

ثلاثية الشارقة حملت توقيع كلاً من كايو (د31) ولوان بيريرا “هدفين” (د47، د67)، فيما سجل دانيال عفانة (د38) هدف الوحدات الوحيد.

ولحساب ذات المجموعة، تغلب سباهان الإيراني على استقلال دوشنبه الطاجيكي بثنائية نظيفة.

وبهذا يصبح الترتيب النهائي للمجموعة الثالثة على النحو التالي:

1- الشارقة (13 نقطة).

2- الوحدات (11 نقطة).

3- سباهان (10 نقاط).

4- استقلال دوشنبه (دون نقاط).

وبهذا يتأهل الشارقة والوحدات إلى الدور ربع النهائي للمسابقة.