الكشف عن موقف يوفنتوس من التعاقد مع كوليبالي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:58 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن موقف يوفنتوس من التعاقد مع المدافع السنغالي، كاليدو كوليبالي، لاعب الهلال السعودي.

ويبحث النادي الإيطالي عن مدافع جديد لسد النقص الذي يعاني منه الفريق بعد إصابة الثنائي جليسون بريمر وخوان كابال، بالرباط الصليبي وغيابهما لعدة أشهر.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن كاليدو كوليبالي تم عرضه على إدارة يوفنتوس، على أن تتم الصفقة في يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضاف الموقع، فإن المدافع السنغالي يسعى لإيجاد طريق للهروب من النادي السعودي من خلال وكيل أعماله، فالي رمضاني، وتبدو فرصة اللعب مع يوفنتوس مغرية بالنسبة له.

وأتم الموقع: “مع ذلك، لا يبدو يوفنتوس مهتماً بضمه، حيث يفضل عملاق إيطاليا الحصول على لاعب أصغر سناً ليحل محل بريمر وكابال”.