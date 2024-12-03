أطعمة فعالة للسيطرة على النقرس

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:56 صباحاً - التعريف بمرض النقرس وأسبابه

النقرس هو نوع شائع من التهاب المفاصل ينتج عن تراكم حمض اليوريك في الجسم، مما يؤدي إلى تشكل بلورات حادة في المفاصل تسبب ألمًا شديدًا. يرتبط مرض النقرس بشكل وثيق بنمط الحياة والنظام الغذائي. لذلك، يعد تعديل النظام الغذائي أحد أهم الخطوات في السيطرة عليه والحد من نوباته.

أطعمة مفيدة للتقليل من أعراض النقرس

الوصول إلى نظام غذائي متوازن يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليل نوبات النقرس وتخفيف الأعراض المصاحبة له. تشمل الأطعمة التي ينصح بتضمينها في النظام الغذائي:

1. الفواكه والخضروات

الكرز: يعتبر الكرز من الفواكه المشهورة التي تخفض مستويات حمض اليوريك في الدم ولها تأثير مضاد للالتهابات.

يعتبر الكرز من الفواكه المشهورة التي تخفض مستويات حمض اليوريك في الدم ولها تأثير مضاد للالتهابات. الفراولة والتوت: غنية بمضادات الأكسدة التي تعمل على تهدئة الالتهابات وتحسين الصحة العامة للمفاصل.

غنية بمضادات الأكسدة التي تعمل على تهدئة الالتهابات وتحسين الصحة العامة للمفاصل. الخضراوات الورقية: مثل السبانخ والكرنب، تحتوي على كميات عالية من الفيتامينات والمعادن الضرورية لدعم الصحة.

2. منتجات الألبان قليلة الدسم

تظهر الدراسات أن منتجات الألبان قليلة الدسم، مثل الزبادي والحليب، قد تساعد في خفض مستويات حمض اليوريك وتقلل من خطر حدوث نوبات النقرس.

3. الأطعمة الغنية بالألياف

تلعب الأطعمة الغنية بالألياف دورًا في المساعدة على تقليل مستويات حمض اليوريك من خلال تحسين عملية الهضم وتعزيز التخلص من النفايات.

4. المياه والسوائل

تناول كميات كبيرة من الماء والسوائل يساعد في طرد حمض اليوريك من الجسم. يفضل شرب 8-12 كوب من الماء يومياً للحفاظ على رطوبة الجسم.

تجنب بعض الأطعمة للسيطرة على النقرس

من المهم أيضًا تجنب بعض الأطعمة التي قد تفاقم الأعراض وتساهم في زيادة مستويات حمض اليوريك، مثل:

الأطعمة الغنية بالبيورينات، مثل اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية.

المشروبات الغازية والمشروبات الكحولية، وخاصة البيرة.

النصائح الختامية

يتطلب التعايش مع النقرس إدارة جيدة للعادات الغذائية والحفاظ على نمط حياة صحي. ينبغي على المصابين بالنقرس استشارة الطبيب لوضع خطة غذائية شخصية تُناسب حالتهم، مع التركيز على الأطعمة المفيدة وتجنب تلك التي تزيد من الأعراض. التمارين الرياضية المنتظمة وفقدان الوزن الزائد يمكن أن يكونا أيضًا من الوسائل الفعالة للحد من نوبات النقرس والحفاظ على صحة المفاصل.