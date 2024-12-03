الإمساك والقولون: دليل شامل للتخلص من هذه المشكلة المزعجة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 03:56 صباحاً - يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الإمساك المصاحب لالتهابات القولون، والتي تؤثر بشكل كبير على جودة الحياة. في هذا المقال، سنستعرض أبرز أسباب هذه المشكلة وكيفية التخلص منها بطرق طبيعية وصحية.

ما هي العلاقة بين التهاب القولون والإمساك؟

التهاب القولون من أي نوع كان، سواء كان التهاب القولون التقرحي أو التهاب القولون التشنجي، يؤدي إلى اضطرابات في حركة الأمعاء، مما يسبب الإمساك. تؤثر هذه الالتهابات على قدرة الأمعاء على الانقباض والدفع بالمحتويات بشكل طبيعي، مما يؤدي إلى تباطؤ حركة الأمعاء والإمساك.

أسباب الإمساك المصاحب لالتهاب القولون

التهاب الأمعاء: يسبب الالتهاب تهيجاً في الأمعاء ويؤدي إلى بطء حركتها.

النظام الغذائي: بعض الأطعمة الغنية بالدهون والسكر والألياف القليلة يمكن أن تساهم في تفاقم الإمساك.

الضغط النفسي: يؤثر التوتر والقلق سلباً على الجهاز الهضمي ويسبب اضطرابات في حركة الأمعاء.

الأدوية: بعض الأدوية قد تسبب الإمساك كأثر جانبي.

طرق طبيعية لعلاج الإمساك المصاحب لالتهاب القولون

النظام الغذائي:

الألياف: تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

السوائل: شرب كمية كافية من الماء والعصائر الطبيعية.

الأطعمة المفيدة: الكمثرى، التوت، البرقوق، الأفوكادو، التفاح، التين، والبلح.

تجنب الأطعمة المسببة للإمساك: الأطعمة المصنعة، الأطعمة الدهنية، الأطعمة الغنية بالسكر.

الحركة والرياضة: تساعد على تنشيط حركة الأمعاء.

الاسترخاء: ممارسة تمارين الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل تساعد في تخفيف التوتر وتحسين الهضم.

الأدوية: استشر طبيبك حول الأدوية الملينة التي قد تساعد في تخفيف الإمساك.

نصائح مهمة

متابعة الحالة مع الطبيب: إذا كنت تعاني من إمساك مزمن أو شديد، يجب عليك استشارة الطبيب لتحديد السبب وتلقي العلاج المناسب.

الانتظام في تناول الأدوية: إذا كنت تتناول أدوية لعلاج التهاب القولون، يجب عليك تناولها بانتظام وفقاً لتعليمات الطبيب.

تجنب الإجهاد: حاول قدر الإمكان تجنب المواقف التي تسبب لك التوتر والقلق.