آرسنال يحقق فوزاً مثيراً على وست هام

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - حقق آرسنال فوزاً مثيراً على وست هام، بنتيجة 5-2، مساء اليوم، ضمن الجولة 13 من الدوري الإنكليزي.

خماسية المدفعجية حملت توقيع كلاً من جابرييل ماجاليس (د10)، لياندرو تروسارد (د27)، مارتن أوديجارد (د34) من علامة الجزاء، كاي هافيرتز (د36)، وبوكايو ساكا (د45+5) من علامة الجزاء.

فيما سجل ثنائية وست هام كلاً من آرون بيساكا (د38)، وإيمرسون بالميري (د40).

بهذه النتيجة، رفع آرسنال رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد وست هام عند 15 نقطة في المركز 14.