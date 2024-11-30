أخوة إماراتية لبنانية.. سيدة الأعمال ميرنا يونس تحتفي بالإمارات في عيد الاتحاد الـ53

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - أقامت سيدة الأعمال اللبنانية ميرنا يونس حفلاً فاخراً بفندق ويستن دبي، احتفالًا بالعيد الوطني الإماراتي الـ53، حضره شخصيات هامة بالدولة من الشيخات وشخصيات دبلوماسية وفنية إماراتية وعربية، وهنأت من خلاله الإمارات قيادةً وشعباً، شاكرةً الإمارات على الجهود الإنسانية التي تبذلها لمساعدة الشعب اللبناني في محنته.

وأشادت يونس بالدعم الإماراتي للبنان في أزمته الاقتصادية الأخيرة بعد كارثة مرفأ بيروت، من خلال إرسال الإمدادات العاجلة، وطائرات محملة بمساعدات طبية وغذائية، بالإضافة إلى مساندته بعد أزمته الأخيرة بسبب التصعيد الجاري، من خلال حملة “الإمارات معك يا لبنان”، وتقديم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار.

كما وثمنت يونس جهود دولة الإمارات في إعمار وترميم البنية التحتية في لبنان من مدارس ومستشفيات ووضع أسس التنمية المستدامة في محاولة منها لتعزيز أمنه واستقراره وتأكيداً على مبادئها الإنسانية في دعم الشعوب العربية الشقيقة، دون أن تنسى رفع أسمى آيات الشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على إرسالها طائرتان إغاثيتان محملتان بنحو 80 طناً من المواد والمستلزمات الخاصة بالأمهات اللبنانيات ضمن حملة “الإمارات معك يا لبنان” التي أطلقتها لتوفير احتياجاتهن الأساسية في ظل ما تشهده البلاد.

كما وأكدت ميرنا يونس أن موقف دولة الإمارات تجاه لبنان يؤكد أن الأخوّة تعني الفعل والدعم والإنسانية، وليست مجرد كلام وشعارات، وأن هذه المواقف الإنسانية ليست بغريبة على الإمارات بقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم الطيب.

كما وتخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية والغنائية المتنوعة فقدم الفنان علاء زلزلي مجموعة من الأغاني إلى جانب عدد من الأصوات المميزة كالفنان حازم الشريف، إلى جانب الإستمتاع بأنغام عازفي الكمان، كما وحضر الحفل كل من الإعلامية هالة سرحان، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة صفية العمري، والفنانة صباح الجزائري ونخبة من الشخصيات المجتمعية والإعلامية.