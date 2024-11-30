ميشيل بلاتيني يعلق على وضعية مبابي مع ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 01:58 مساءً - علق ميشيل بلاتيني، نجم المنتخب الفرنسي السابق، على تراجع أداء مواطنه، كيليان مبابي، مع ريال مدريد، خلال الموسم الحالي.

وتعرض مبابي لانتقادات كثيرة بسبب مستواه مع الميرنجي، فضلاً عن تعرضه لهجوم كبير من الصحافة الفرنسية، بسبب تغيبه عن آخر معسكرين لمنتخب بلاده.

وقال بلاتيني في تصريحات لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “مبابي يبدو تائهاً في الملعب”.

وأضاف: “يجب أن يولد البطل العظيم مجدداً بشكل منظم ومنهجي”.

خلال الموسم الحالي، سجل كيليان 7 أهداف في 12 مباراة بالدوري الإسباني، بينما اكتفى بهدف واحد في 5 مواجهات بدوري أبطال أوروبا.