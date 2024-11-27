دوري أبطال آسيا 2- المجموعة الأولى: الوكرة في تبريز

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأربعاء مباراتا الجولة الخامسة في المجموعة الأولىمن دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم، فيلعب رافشان الطاجيكي مع موهبون بوغان الهندي الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتركتور سازي تبريز الإيراني مع الوكرة القطري الساعة 19:00.

النتائج المسجلة في المجموعة الأولى

الوكرة- قطر × تركتور سازي تبريز- إيران 0- 3

رافشان- طاجيكستان × الوكرة- قطر 0-1

رافشان- طاجيكستان × تركتور سازي تبريز- إيران 1-3

تركتور سازي تبريز- إيران × رافشان- طاجكستان 7-0

ترتيب المجموعة الأولى

1- تركتور سازي تبريز: 9 نقاط (13-1)

2- الوكرة: 3 نقاط (1-3)

3- رافشان: دون نقاط (1- 11)