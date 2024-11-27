الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

دوري أبطال آسيا 2- المجموعة الأولى: الوكرة في تبريز

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال آسيا 2- المجموعة الأولى: الوكرة في تبريز على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الأربعاء مباراتا الجولة الخامسة في المجموعة الأولىمن دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم، فيلعب رافشان الطاجيكي مع موهبون بوغان الهندي الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتركتور سازي تبريز الإيراني مع الوكرة القطري الساعة 19:00.

النتائج المسجلة في المجموعة الأولى
الوكرة- قطر × تركتور سازي تبريز- إيران 0- 3
رافشان- طاجيكستان × الوكرة- قطر 0-1
رافشان- طاجيكستان × تركتور سازي تبريز- إيران 1-3
تركتور سازي تبريز- إيران × رافشان- طاجكستان 7-0

ترتيب المجموعة الأولى
1- تركتور سازي تبريز: 9 نقاط (13-1)
2- الوكرة: 3 نقاط (1-3)
3- رافشان: دون نقاط (1- 11)

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا