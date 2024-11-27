نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال آسيا 2- المجموعة الأولى: الوكرة في تبريز على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الأربعاء مباراتا الجولة الخامسة في المجموعة الأولىمن دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم، فيلعب رافشان الطاجيكي مع موهبون بوغان الهندي الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتركتور سازي تبريز الإيراني مع الوكرة القطري الساعة 19:00.
النتائج المسجلة في المجموعة الأولى
الوكرة- قطر × تركتور سازي تبريز- إيران 0- 3
رافشان- طاجيكستان × الوكرة- قطر 0-1
رافشان- طاجيكستان × تركتور سازي تبريز- إيران 1-3
تركتور سازي تبريز- إيران × رافشان- طاجكستان 7-0
ترتيب المجموعة الأولى
1- تركتور سازي تبريز: 9 نقاط (13-1)
2- الوكرة: 3 نقاط (1-3)
3- رافشان: دون نقاط (1- 11)