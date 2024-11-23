الدوري الإسباني: سبلتافيغو يعادل برشلونة في دقيقتين

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 11:10 مساءً - فرض سيلتا فيغو التعادل على ضيفه برشلونة بهدفين لكل منهما في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم.

سجل هدفي برشلونة رافينيا (د 15) وروبرت ليفاندوفسكي (د 61) وردّ سيلتافيغو عبر الفونسو غونزاليس مارتينيز (د 84) وهوغو الفاريز (د 86).

ورفع سيلتافيغو رصبده إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر وبرشلونة إلى 34 نقطة في المركز الأول.