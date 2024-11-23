10 وصفات طبيعية للوقاية من البرد والإنفلونزا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 11:10 مساءً - أفضل النصائح والوصفات الطبيعية للحماية من البرد والإنفلونزا

مع اقتراب فصل الشتاء، تزداد فرصة الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا بسبب تغيرات الطقس والانخفاض في درجات الحرارة. للحفاظ على صحتك وتقليل احتمالية الإصابة بهذه الأمراض، يمكنك اللجوء إلى بعض الوصفات الطبيعية والغير مكلفة، والمعروفة بفعالية كبيرة. فيما يلي عدد من النصائح والوصفات التي قد تساعدك على الوقاية من البرد والإنفلونزا.

1. الثوم برافعات المناعة

الثوم يُعتبر مضاد حيوي طبيعي، ويشتهر قدرته على تعزيز نظام المناعة لمكافحة الأمراض. يمكنك تناول فص من الثوم يوميًا نيئًا أو إضافته للطعام المفضل لديك لرفع مناعتك.

2. عسل النحل وخل التفاح

العسل له فوائد متعددة في محاربة الجراثيم وتقوية المناعة، ويمكن مزجه مع خل التفاح وتناوله يوميًا كمشروب صباحي للتقليل من الإصابة بالأمراض الموسمية.

3. الزنجبيل والشاي الساخن

الزنجبيل معروف بخصائصه المضادة للالتهاب والفيروسات، ويمكن إضافته إلى الشاي الساخن لتحسين الهضم وتخفيف أعراض البرد المحتملة.

4. الغرغرة بماء الملح

يساعد الماء المالح على تطهير الحلق وإزالة الجراثيم والبكتيريا. يمكنك الغرغرة باستخدام كوب من الماء الدافئ مضافًا إليه ملعقة صغيرة من الملح.

5. تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C

من المعروف أن فيتامين C يقوي جهاز المناعة، لذلك يُفضل تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين مثل البرتقال، الجوافة، والكيوي.

6. شرب السوائل الدافئة

شرب الشوربات الساخنة والمشروبات العشبية يُحافظ على رطوبة الجسم ويساعد في تهدئة الحلق وتقليل الأعراض.

7. ممارسة الرياضة بانتظام

النشاط البدني يساعد على تعزيز الجهاز التنفسي وتحفيز الدورة الدموية، مما يسهم في التقليل من خطر الإصابة بالأمراض.

8. استنشاق بخار الأعشاب

استنشاق البخار الناتج عن غلي بعض الأعشاب مثل النعناع أو البابونج يمكن أن يساعد في تخفيف انسداد الأنف وتنظيف الجهاز التنفسي.

9. تناول أطعمة غنية بالزنك

الزنك من المعادن الضرورية لدعم الجهاز المناعي، ويتواجد في اللحوم، المأكولات البحرية، واللبن الزبادي.

10. الراحة والنوم الكافيان

الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم الجيد يساعدان في تعزيز الطاقة البدنية وتقوية النظام المناعي.

في الختام، تُعد الوقاية دائمًا أفضل من العلاج. باستخدام هذه الوصفات الطبيعية والحرص على اتباع نمط حياة صحي، يمكنك تقليل فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والمساهمة في الحفاظ على صحتك العامة خلال فصل الشتاء.