الدوري الألماني (11): بايرن ميونيخ يستضيف أوجسبورغ

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يستقبل فريق بايرن ميونيخ، متصدر ترتيب الدوري الألماني ضيفه أوجسبورغ، صاحب المركز الثالث عشر بـ 12 نقطة، اليوم، الجمعة، الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم.

يتصدر بايرن ميونيخ ترتيب فرق الدوري الألماني بـ 26 نقطة، يليه لايبزيج بـ 21 نقطة، آينتراخت فرانكفورت بـ 20 نقطة، ولكل من باير ليفركوزن وفرايبورغ 17 نقطة في المركزين الرابع والخامس.