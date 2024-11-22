نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلقب بميسي المستقبل.. تعرف على السلاح السري لريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مجلة أونز مونديال الفرنسية، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد يمتلك في صفوفه لاعبًا قد يكون هو حقًا "ليونيل ميسي المستقبل".

يلقب بميسي المستقبل.. تعرف على السلاح السري لريال مدريد

وأكدت المجلة أن الشباب الواعد من أكاديمية النادي، وخاصة ألبرتو رويز، يبرز كأحد الأسماء المميزة التي قد تحمل شعلة الفريق في الأعوام المقبلة.

وقالت أونز مونديال إن ألبرتو، الذي يبلغ من العمر 13 عامًا فقط، يُظهر مستويات عالية من الأداء في أكاديمية "لا فابريكا"، مما جعله يُقارن بأسطورة برشلونة ليونيل ميسي، خاصة وأن الكثيرين يرون فيه صورة طبق الأصل من أفضل لاعب بالعالم 8 مرات، مما أثار توقعات كبيرة حول مستقبله.

وتعتبر "لا فابريكا" واحدة من أفضل الأكاديميات في العالم، إذ تأسست بهدف تزويد اللاعبين الصاعدين بالتدريب والتوجيه اللازمين ليصبحوا محترفين في اللعبة، إذ تعد "لا فابريكا" المصدر الرئيسي للاعبين الذين ينضمون إلى الفريق الأول أو يتم بيعهم لأندية أخرى.