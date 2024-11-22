نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يصدم ريال مدريد بسعر فرنانديز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وسائل إعلام بريطانية أن تشيلسي حدد سعر بيع أحد أبرز لاعبيه عقب نهاية الموسم الجاري.

تشيلسي يصدم ريال مدريد بسعر فرنانديز

قال موقع TEAMtalk: "ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع اللاعب إنزو فرنانديز الذي لا يشارك أساسيًا مع "البلوز".

وأشار إلى أن تشيلسي لا يمانع بيع الدولي الأرجنتيني، ولكنه حدد مقابلًا باهظًا نظير الاستغناء عن خدماته.

وأوضح "رئيس النادي اللندني تود بويلي يرغب في الحصول على 120 مليون يورو مقابل انتقال فرنانديز إلى ريال مدريد".

واختتمت "رئيس النادي الإسباني فلورنتينو بيريز يأمل في إتمام الصفقة، ولكنه لن يدفع هذا المبلغ الكبير، ما قد يعرقل المفاوضات بين الناديين".