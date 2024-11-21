كريم بنزيما: لا أهتم بما تقوله الصحافة!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 04:00 مساءً - تحدث الفرنسي، كريم بنزيما، قائد اتحاد جدة، عن انتقاله إلى السعودية، مشيراً إلى أنه يبذل جهوداً كبيرة من أجل التأقلم.

تصريحات بنزيما جاءت خلال الفيلم الوثائقي الذي بثته منصة “نتفليكس” العالمية، عن دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال بنزيما: “أنا مسلم، والسعودية بلد مسلم؛ وأنا أنتمي إلى هنا، وها أنا بالقرب من مكة”.

وأضاف: “كرة القدم هي حياتي، ولكن التقرب إلى الله والعيش بجانب مكة المكرمة هو أمر مختلف”.

وأوضح بنزيما: “جماهير الاتحاد رحبت بي بحرارة، وشعرت فوراً بمقدار الحب الذي يكنونه لي، وأنا مبتهج على الدوام، سواء في داخل الملعب أو خارجه”.

وأكد النجم الفرنسي: “الانتقال إلى الاتحاد لا يعني مجرد اللعب في فريق آخر، بل يعني العيش في مكان آخر والتأقلم مع حياة مختلفة، حتى وإن كان بلداً رائعاً”.

وتابع: “فلا بد من تعلم الانسجام مع اللاعبين الآخرين والتأقلم مع اختلاف أسلوب اللعب ورؤية المدرب، قبل أن تتمكن من تحقيق الفوز، ثمة عدة شروط تسبق الفوز وعليك بذل جهد كبير للتأقلم”.

وأتم: “لست بحاجة إلى الصحافة لتخبرني كيف أعيش حياتي، أعرف من أنا وأعرف حجم موهبتي وأعرف مهنتي، وأعرف ما أستطيع فعله، وفي سني هذا اليوم ومع كل الذي تعلمته أعرف مقامي جيداً ولا أحتاج إلى صحفي ليخبرني من أنا، لذا لا يشغلني ما يقولون”.

