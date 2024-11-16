منة شلبي تكشف عن أسرار شخصيتها وعلاقتها بالصداقة والخيانة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - أحدثت الفنانة المصرية منة شلبي ضجة كبيرة بتصريحاتها المثيرة خلال استضافتها في برنامج Gossips على يوتيوب، حيث تحدثت عن العديد من الجوانب في حياتها الشخصية، بما في ذلك الصداقة والحب والخيانة.

الصداقة في قلب منة شلبي

أكدت منة شلبي على أهمية الصداقة في حياتها، واصفة أصدقاءها بأنهم “الشجرة التي تظلل عليها”. كما تحدثت عن صفات الأصدقاء الحقيقيين، مثل الصدق والأمانة والطيبة. وأشارت إلى أنها لا تتسامح مع الخيانة في الصداقة، وأنها مستعدة لقطع علاقتها بأي صديق يخون ثقتها.

التجارب العاطفية ورحلة البحث عن الحب

كشفت منة شلبي عن بعض تفاصيل حياتها العاطفية، معترفة بأنها مرت بتجارب صعبة في الماضي، وأنها تعرضت للخيانة. وأكدت أنها لا تؤمن بوجود “الرجل المثالي”، ولكنها تبحث عن الشريك الذي يتشارك معها نفس القيم والمبادئ. وأضافت أن أهم صفة تبحث عنها في شريك حياتها هي الأمانة والصدق.

رسالة منة شلبي لحبيب المستقبل

وجهت منة شلبي رسالة قوية لحبيبها المستقبلي، داعية إياه إلى أن يكون رجلاً حقيقياً.

فيلم “الهوى سلطان”

تحدثت منة شلبي عن دورها في فيلمها الجديد “الهوى سلطان”، مشيرة إلى أنها تشبه شخصيتها في الفيلم في كثير من الصفات، مثل الصدق والطيبة.